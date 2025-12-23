La última voluntad de la cantante Dulce sigue sin ser cumplida

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce en el mundo de la farándula, va a cumplir apenas un año de su muerte, una cantante y actriz mexicana que se dio a conocer por su talento frente a un micrófono o a cámaras.

Al día de hoy se lamenta su muerte; recientemente la polémica regresó, puesto que se dio a conocer que su última voluntad sigue sin ser cumplido. Es así que te detallaremos toda la información que se conoce sobre los hechos.

¿Cuál era la última voluntad de Dulce?

Romina Mircoli, la hija de la cantante Dulce, detalló en una entrevista en el programa “De primera mano” que va a tener que resolver toda la disputa legalmente. Inicialmente, la actriz en su testamento había solicitado que su última voluntad fuera que sus cenizas se colocaran junto a las de su madre en Matamoros.

Cuando su hija tuvo la urna, ella decidió enviarla con su tía y prima, dando inicio a fuertes acusaciones. Por un lado, la tía resaltaba que la urna había llegado en malas condiciones al ser enviada por paquetería. Mientras que Romina acusa a la tía por negarse a proporcionar la documentación para poder cumplir el deseo de Bertha Noeggerath, por lo que su última voluntad sigue sin ser cumplido.

Lamentablemente, no es la única disputa legal que hay, ya que hay un pleito para obtener los derechos de una marca de línea de maquillaje, mientras que Francisco Cantú asegura que mantuvo relación con la artista y se ha involucrado en las peleas. Situación que ha generado que el deseo de la actriz siga sin ser cumplido.

¿De qué murió la cantante Dulce?

La cantante Dulce , lamentablemente, falleció el 25 de diciembre del 2024 a los 69 años, un día después de las celebraciones navideñas. En una entrevista realizada por Pati Chapoy a la hija de la artista, se reveló que la celebridad falleció por metástasis que se le hizo en el pulmón, el cual se le atribuye al cáncer de riñón que tenía.

Debido a los pleitos legales por diversos familiares, parece que no será posible hacer el último deseo de la artista, siendo una noticia triste. Por ahora hay que esperar a que la familia otorgue más información sobre los hechos.