Estas son las cinco muertes de famosos que ocurrieron en los últimos días

El mundo del espectáculo se encuentra viviendo días muy tristes tras confirmarse el fallecimiento de personalidades muy famosos en sus respectivos ambientes. En los últimos días, fueron cinco las muertes inesperadas que mantienen consternados a sus seguidores.

¡El reguetón evoluciona de la mano de Yandel! Así se vivió su concierto en la CDMX

Actores, un influencers, una cantante y un productor integran la lista que sembró dolor entre sus familiares, amigos y seguidores. En las redes sociales se multiplican los posteos de despedida, mientras que en algunos casos prima aun la sorpresa y la búsqueda de explicaciones.

Cinco muertes en solo días

Tras un 2025 en donde la muerte de reconocidas figuras del cine y la televisión dijeron adiós, el presente año parece que no será ninguna excepción. Ya se habló de la regla de 3 al confirmarse el fallecimiento del actor de doblaje Gabriel Garzón, el productor Pedro Torres y el acto de cine y teatro Gerardo Taracena.

Gabriel Garzón murió el pasado domingo 25 de enero tras estar varias semanas internado. Su nombre será recordado por haberle dado la voz al querido personaje “Topo Gigio”. En cuanto a Pedro Torres, su deceso se confirmó el pasado viernes 30 de enero tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Finalmente, el sábado 31 de enero el fallecimiento de Gerardo Taracena a sus 55 años de edad sembró el luto nuevamente en el mundo del espectáculo.

Muertes internacionales inesperadas

Además de las muertes relacionadas con la actuación, el mundo de la música y de las plataformas digitales también dijeron adiós a personas que habían conseguido una gran fama. El martes 27 de enero las redes sociales se vieron impactadas por la muerte del influencer colombiano Ángel Montoya.

El creador de contenido se arrojó al río Cauca para cumplir un reto viral pero nunca salió del agua. Su cuerpo fue hallado tres días después.

La otra muerte internacional inesperada fue la de la cantante nigeriana Ifunanya Nwangene, que ocurrió el sábado 31 de enero. La artista tenía 26 años de edad y fue atacada por una serpiente en su departamento.

A pesar de que fue hospitalizada de urgencia, el difícil acceso al tratamiento contra el veneno neurotóxico del animal terminó trágicamente con su vida. Así, quienes bucean en las redes sociales y medios de comunicación se han visto sensibilizados por estas partidas que enlutan y a la vez siembran interrogantes.