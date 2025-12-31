El último mensaje del vocalista de Banda Gota de Oro antes de ser asesinado

El pasado domingo el mundo de la música se vio golpeado por la triste noticia de la muerte del cantante Giovanni Vera . El vocalista de Banda Gota de Oro fue asesinado junto a otras cuatro personas en un domicilio ubicado en el municipio de Irapuato, en Guanajuato.

Mientras en las redes sociales se multiplican los mensajes de dolor despidiendo al artista y los pedidos de justicia, muchos internautas destacan el último mensaje que hizo en las plataformas digitales antes de ser asesinado.

¿Cómo se conoció la muerte Giovanni Vera?

Fue la Banda Gota de Oro la encargada de dar a conocer la triste noticia sobre la muerte de su vocalista. A través de las redes sociales, junto a una fotografía de Giovanni Vera, compartieron un profundo mensaje de despedida.

“Con profunda tristeza despedimos a un icono de la música en nuestro Irapuato, Gto… lo conocimos desde hace muchos años cantando en una banda de León y nunca olvidaremos el trato tan fino que nos dio! Una persona humilde compa Gio!”, señala el comunicado en redes sociales.

El posteo cierra con un “Descansa en paz y nuestro más sentido pésame para nuestros compás de @bandagotadeoro y a sus familiares”.

¿Cuál fue el último mensaje de Giovanni Vera?

Mientras los mensajes de despedida a Giovanni Vera se multiplican en las redes sociales, también lo hacen aquellos que piden a las autoridades celeridad con la investigación y que se haga justicia. Además, algunos seguidores de Banda Gota de Oro han reparado en el último mensaje que el cantante compartió en redes sociales.

Fue ese mismo domingo cuando Giovanni Vera utilizó su cuenta personal de Facebook para consultar: “Algún norteño libre para el 10 de enero de 7pm a 11pm?? Tírenme un imbox”. Según remarcan algunos seguidores, la consulta del artista era con el fin de celebrar su cumpleaños, situación que suma aún más dolor ante lo sucedido.

