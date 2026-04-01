Último momento: Lupillo Rivera anuncia su compromiso con joven novia Taína Pimentel

A través de redes sociales el “El Toro del Corrido”, Lupillo Rivera confirmó su compromiso con la modelo Taina Pimentel, luego de que ella mostrara públicamente en sus cuentas oficial de Instagram un anillo con una impresionante joya con un mensaje que revela que unirá su vida con el cantante.

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La noticia del compromiso de Rivera y Pimentel se da a meses de que iniciarán una relación demostrando que su amor avanzó rápidamente. Anteriormente Lupillo había expresado sus intenciones de llegar al altar con su novia, quien es 21 años menor que él.

"No solo recibí un anillo, recibí una promesa, un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor", escribió Pimentel, asimismo, compartió un carrusel de fotografías con su prometido y la sortija, este anuncio ya genera grandes expectativas sobre una posible boda grande, lujosa y llena de celebridades.

En la publicación que se ha viralizado, tanto fans como allegados han celebrado esta noticia entre ellos la de la exparticipante MasterChef Junior, Alana Lliteras: "Felicidades y muchas bendiciones", asimismo, Aleska Genesis reiteró: "viva el amor"

¿Quién es Taína Pimentel prometida de Lupillo Rivera?

La modelo dominicana Taína Pimentel de 33 años ha llamado la atención mediática tras iniciar su relación con el intérprete de regional mexicano, sin embargo, cuenta con una trayectoria dentro de las pasarelas. Ha destacado por mantener perfil discreto acompañando a Rivera en diversos eventos públicos. Su personalidad también ha llamado la atención del público tras hablar abiertamente de su relación con el hermano de Jenni Rivera.

¿Cómo ha sido la relación de Lupillo Rivera y TaínaPimentel?

La relación entre Lupillo Rivera y Taína Pimentel ha sido ampliamente pública ,ya que a través de redes sociales comparten momentos íntimos como pareja desde que confirmaron su noviazgo a finales del 2025.

Desde entonces la pareja no ha ocultado su cariño y complicidad, apareciendo juntos en entrevistas y programas, de acuerdo con sus versiones se conocieron luego de que él acudiera a un programa televisivo y ella comenzara a hablar con él.