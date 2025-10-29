Esta fue la última publicación del influencer Ben Bader antes de su repentina muerte

Una nueva muerte relacionada con el mundo de las redes sociales ha sacudido a los usuarios de las plataformas digitales. El influencer Ben Bader murió el pasado jueves 23 de octubre en Miami, Estados Unidos, por causas que aún no han sido difundidas.

Ben Bader tenía 25 años de edad y se destacaba en redes sociales como coach financiero. Tenía más de 200,000 seguidores en plataformas como TikTok, X e Instagram, mediante las cuales compartía su estilo de vida y daba consejos relacionados con el ahorro y las inversiones.

¿De qué murió Ben Bader?

La noticia sobre la muerte de Ben Bader fue confirmada en primer lugar por su pareja Reem. La joven utilizó sus redes sociales para remarcar “Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida. Nunca había atravesado algo así, sobre todo la pérdida de alguien tan importante para mí”.

Al conocerse la sorpresiva muerte del creador de contenido, las dudas sobre cuáles fueron las causas del deceso comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, aún no han trascendido las circunstancias de la muerte y su pareja afirmó que fue “extremadamente repentina”, además de precisar que no hubo señales previas de algún problema de salud.

El último posteo de Ben Bader

La sorpresiva muerte de Ben Bader cayó como una cubeta de agua fría en sus miles de seguidores que formaban parte de sus cursos sobre finanzas y seguían sus posteos. Al respecto, el influencer había compartido un video en el que se expresaba sobre la generación del dinero, el ahorro y las inversiones. Minutos después se produciría su partida.

Además, su pareja Reem confirmó que antes de su muerte habían mantenido una videollamada en donde Ben Bader “estaba tan feliz y tan normal. Simplemente sonriendo y siendo tan gracioso”. La joven señaló que “íbamos a cenar esa noche”, dejando en claro que nada hacía suponer que la muerte vendría por él.