Los colores de pedicura para utilizar en Semana Santa

Con la llegada de las temperaturas cálidas los pies comienzan a tener más protagonismo por lo que deben lucir hermosos. Es por esto que la pedicura debe tomar su lugar y elevar tu look.

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Las especialistas manifiestan que para esta Semana Santa hay colores que se imponen para que tus uñas se vean hermosos tus pies con sandalias, zapatos transparentes, etc.

¿Cuáles son los colores de pedicura para Semana Santa?

Pedicura minimalista

En primer lugar, tenemos que mencionar que la pedicura minimalista es tendencia. Tienes que optar por el color beige, nude o incluso ese efecto “uña desnuda” que parece no estar pintada. Es un estilo elegante, discreto y perfecto para quienes aún no cuentan con un bronceado. Encaja perfectamente con la Semana Santa porque es sobrio.

Pedicura roja

Aquí nos encontramos con un color llamativo que no pasa de moda nunca. Es un tono que no falla nunca independientemente del tono de piel o del look. Aporta fuerza, feminidad y combina con absolutamente todo, desde estilismos minimalistas hasta los más románticos.

Este es un clásico.|Pinterest

Pedicura francesa

Sin dudas, la pedicura francesa se va reinventando para no desaparecer. Podemos encontrarnos con bases más rosadas a translúcidas, lo que le da un aire más actual. Es sofisticada, limpia y perfecta tanto para pies como para manos. Un auténtico fondo de armario.

Pedicura negra

El negro es un tono que se lleva durante todo el año. Se suma al rojo, el marrón o el nude, que forma parte de ese grupo de colores infalibles. Es elegante, moderno y siempre aporta ese toque chic que eleva cualquier sandalia.

El negro no falla.|Pinterest

Pedicura perlada

Por último, tenemos esta pedicura que no pierde la esencia minimalista. Un acabado perlado le da a tus pies un punto de luz que no resulta excesivo. Es ideal si quieres algo diferente sin salirte de lo sutil, y funciona especialmente bien si lo combinas con una manicura a juego.

