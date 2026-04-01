4 ideas de outfits aesthetic estilo ‘El Diablo Viste a la Moda’ que te encantarán para el día del estreno en cines

El estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2" es uno de los más esperados de este 2026 y la emoción entre el público está a todo lo que da. Y conforme se acerca el día, ya hay quienes están planeando hasta sus looks para ir al cine y llevar todo el glamour que caracteriza a esta historia que se volvió un éxito rotundo desde hace 20 años que debutó a nivel mundial.

'El Diablo Viste a la Moda': los mejores atuendos para ir al cine

Minifalda negra con blazer y plataformas. Si quieres un look que quede bien para una salida casual, pero que tampoco se vea tan básico, puedes combinar una falda corta con un saco largo. Solo necesitas una mini en negro como la base, un top blanco y un blazer gris. Para darle un toque de color extra, ponte una camisa larga azul debajo y complementa con un par de zapatos con plataforma y calcetas blancas.

4 outfits con los que te verás increíble en el estreno de El Diablo Viste a la Moda|Pinterest

Conjunto sastre al estilo "El Diablo Viste a la Moda". Por si no has visto todavía el tráiler de la nueva película de Anne Hathaway, en los adelantos se muestra a "Andy Sachs" usando looks corporativos pero con mucho estilo. Una inspiración que puedes retomar, es con un set tipo sastre en color azul marino y rayas blancas. Dependiendo del clima, combínalo con una camisa larga o con una playera clásica y el chaleco abierto.

4 outfits con los que te verás increíble en el estreno de El Diablo Viste a la Moda|Pinterest

Jeans con "Mary Jane" rojos. En caso de que prefieras atuendos más románticos y sofisticados para ir al estreno de "El Diablo Viste a la Moda", una combinación infalible son los pantalones rectos, camisa blanca vaporosa y un par de zapatos tipo "Mary Jane" en color rojo brillante. Aquí el protagonista será el calzado, por lo que lo ideal es que los complementos sean un tanto más discretos y que los accesorios destaquen sin verse saturados.

4 outfits con los que te verás increíble en el estreno de El Diablo Viste a la Moda|Pinterest

Vestido negro midi con sneakers para ver "El Diablo Viste a la Moda". En 2004, año en el que se estrenó la primera entrega de esta cinta estelarizada por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, usar tenis con vestidos era una idea inaceptable. Sin embargo, conforme pasaron los años y las modas evolucionaron, ahora ya existen diseños de sneakers que se ven sofisticados y elevan cualquier look.

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¿Cuándo se estrena 'El Diablo Viste a la Moda' en México?

La segunda parte de "The Devil Wears Prada" llegará a los cines de México el próximo jueves 30 de abril 2026. Y aunque todavía faltan algunas semanas para el estreno de esta película que se volvió un clásico de la cultura pop, es posible que en los próximos días comience la preventa y los boletos estarían disponibles a través de las páginas de internet.