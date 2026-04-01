Así debes aplicar un blush muy intenso para evitar manchas enormes

El blush se ha convertido en un elemento indispensable al momento de maquillarte, ya que se encarga de aportarnos color en el rostro, además de poder estilizar o dar mayor volumen en la zona de los pómulos. Pero hay que tener cuidado con aquellos que tienen el color muy intenso, ya que pueden dejarnos manchas enormes.

Para que eso no te ocurra y logres un mejor acabado en tu rostro, te vamos a detallar cómo debes aplicar el producto para evitar cualquier tipo de error que perjudique tu apariencia.

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¿Cómo aplicar correctamente el blush?

El gurú del maquillaje, Bart Reverte, en sus redes sociales explica que los maquillistas no son amantes de un blush muy intenso, ya que pueden generar manchas enormes y acabados poco favorecedores. Pero eso no implica que debamos desecharlo, ya que podemos aplicar algunos consejos sencillos para disminuir su intensidad. Considera hacer los siguientes pasos:



Opción 1: Sella tu piel previamente con polvo, y encima coloca el corrector en polvo; esto te ayudará a que su pigmentación no sea tan fuerte.

Opción 2: Carga tu brocha con un poco de polvo suelto y después agarra tu colorete en polvo, así podrás agarrar menos color.

Con ambas técnicas lograrás tener un gran acabado en tus mejillas, logrando un aspecto juvenil y femenino. En el caso de colorete en crema o en barra, se recomienda agarrar un poco de producto con la brocha y esparcirlo en el dorso de tu mano para eliminar el excedente.

¿Qué es mejor, rubor líquido o en crema?

Es posible ver rubor en diversas presentaciones, ya sea en crema, líquido o polvo; todas son buenas opciones para usar; todo dependerá del acabado que desees y el tipo de piel que tengas. Por ejemplo, las variantes en crema y líquido se destacan por ser ideales para rostros secos o maduros, ya que aportan un acabado brillante.

Mientras que las opciones en polvo son ideales para pieles grasas, ya que aportan un acabado mate. Con los consejos anteriores, lograrás aplicar correctamente el rubor, en especial aquellos que tienen un color muy intenso, evitando manchas enormes o parches de color.