Exatlón México: Mati Álvarez, Evelyn Guijarro o Katia Gallegos; ¿Quién gana el Power Token Femenil hoy miércoles 1 de abril de 2026?

La semana 27 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy miércoles 1 de abril de 2026, la producción pondrá en juego el Power Token Femenil, el cual son premios en donde los participantes pueden comprar artículos; este premio se lo llevó Karol Rojas; no olvides sintonizar la señal en vivo a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, puede dar clic aquí para disfrutar de contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.

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¿Quién ganó los 2 Power Token Varonil el martes 31 de marzo de Exatlón México?

El participante que ganó no uno, sino 2 Power Token Varonil, fue Adrián Leo; Mufasa se hizo con estos premios, y además de ser uno de los más ricos por tener un par de estas recompensas, el pelotero pudo romper una buena racha de los Rojos, quienes se habían hecho con todos.

Ante esta situación, quien llegó muy triste fue Mario Mono Osuna, quien estuvo en el programa de Karol Rojas y Benyamin Saracho. El exfutbolista le preguntó cómo se sentía, sin embargo, el vigente campeón aseguró que no se sentía tan bien puesto que, ya sumaba 5 puntos sin ganar y eso le preocupaba mucho.

Alexis Vargas revela si tiene pareja o no fuera de Exatlón México

Antes de iniciar la prueba por el Power Token, Valery Carranza y Alexis Vargas sostuvieron una charla, donde la jugadora de futbol bandera le preguntó al peleador si tenía pareja o si había tenido una relación, el gladiador dijo que sí; de hecho, ella le ayudaba mucho cuando no tenían recursos para salir con ella, sin embargo, posteriormente pasaron cosas y decidió ya no seguir con ella.

El peleador de artes marciales también dijo que, antes de entrar a la novena temporada de Exatlón México, sí salía con alguien dijo: “Aunque me guste mi deporte el cual es violento, también tengo mis sentimientos”. De hecho, Alexis le comentó a Valery que cuando termine el reality deportivo irá a buscarla a Monterrey, donde posiblemente viva esta chica.

