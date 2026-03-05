Un querido actor de telenovelas sufre un terrible accidente y alerta hasta a los que no son sus fans

El actor mexicano Jorge Salinas sufrió un accidente en bicicleta, lo que generó preocupación entre sus fans y el público que lo conoce por las telenovelas en las que ha participado.

¿Qué dijo el actor Jorge Salinas sobre el accidente que sufrió?

Según reveló el propio histrión de la televisión a la prensa, todo ocurrió hace dos semanas cuando manejaba su bicicleta y tuvo un incidente con otro ciclista que, según subrayó, “a veces no tienen civismo”.

Como consecuencia del accidente, el actor se fracturó el brazo, aunque afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, tendrá que mantenerlo en reposo por al menos dos semanas más, contó al programa De Primera Mano.

A pesar del percance, para el actor de novelas como “Mi corazón es tuyo”, “La que no podía amar” y “Fuego en la sangre”, sus vacaciones en Cancún junto a su esposa, Elizabeth Álvarez, y sus dos hijos, Máxima y León, no se interrumpieron.

Hace unos días, Salinas compartió fotos y videos de cómo disfrutó sus días de descanso en el Caribe. En el material aparece usando un cabestrillo.

En un emotivo mensaje, el querido actor también se dio un momento para reflexionar sobre su vida en familia y agradecer por estos instantes, a pesar de los altibajos que puede traer la vida. “Sin duda, lo mejor de la vida es compartir momentos con la familia y salir de vacaciones. Qué mejor que hacerlo en un lugar donde a todos nos tratan increíble y podemos disfrutar todo el día”, expresó.

Este accidente ocurre después de la polémica que revivió el actor Jorge Salinas sobre un secuestro que vivió en el pasado.

¿Qué pasó con Jorge Salinas y cómo fue su secuestro?

Jorge Salinas reveló a mediados de 2025 que fue víctima de un secuestro, un hecho que volvió a generar preocupación recientemente debido a un malentendido, luego de que un portal de espectáculos retomara la noticia tiempo después.

Y es que, según contó el famoso durante una charla con la prensa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vivió este episodio en carne propia y lo describió como una experiencia aterradora. Sin embargo, no reveló detalles sobre la fecha ni sobre cómo ocurrió exactamente.