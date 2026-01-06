¿Bruce Willis murió? Su esposa publicó este preocupante mensaje que alertó a todos

Emma Heming, esposa de Bruce Willis , hizo una preocupante publicación que encendió las alarmas entre los fans del actor estadounidense, quien padece demencia.

En sus redes sociales, la esposa de Willis intentó celebrar su 18 aniversario con una fotografía y un video para rememorar el pasado. En una de ellas, donde aparecen en una montaña rusa en 2008, escribió: “Estoy segura de que no deberías tener cámaras en esos recorridos, pero estoy muy feliz de que lo hayas hecho. Sus comentarios, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño a mi compañero de viaje”.

El mensaje se viralizó rápidamente, ya que la esposa del actor se expresó en pasado, lo que generó inquietud entre los seguidores, como si Bruce Willis ya no estuviera junto a ella.

Esposa de Bruce Willis celebró su 18 aniversario de matrimonio.|(Instagram @emmahemingwillis)

¿Qué le pasó a Bruce Willis?

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022 . Ese mismo año se retiró de la actuación debido a la afasia, un trastorno del lenguaje que también le fue diagnosticado.

De acuerdo con la Medical University of South Carolina, no existe una cura para este padecimiento, ya que es mucho menos común que el Alzheimer y, por ello, no se ha investigado lo suficiente como para desarrollar un tratamiento específico.

Algunos de los síntomas de la demencia frontotemporal, según Mayo Clinic, son:

Cambios de conducta cada vez más inapropiados.

Pérdida de empatía.

Falta de juicio.

Problemas del lenguaje oral y escrito.

Dificultad para nombrar objetos.

Olvido del significado de las palabras.

Temblores musculares.

Rigidez.

Espasmos.

Mala coordinación.

Debilidad muscular.

Según expertos, estos síntomas empeoran con el paso del tiempo. Hasta ahora, la familia de Bruce no ha revelado cómo ha avanzado la enfermedad del actor.

¿Quién es Bruce Willis?

Bruce Willis es un actor estadounidense reconocido por protagonizar películas que fueron grandes éxitos de taquilla. Algunas de las más famosas son Duro de matar, Tiempos violentos, Luz de luna, El sexto sentido y Paradise City.

¿Cuál es la película de Bruce Willis con un niño?

La película de Bruce Willis en la que aparece junto a un niño es El sexto sentido. En esta historia, el actor interpreta al psicólogo Malcolm Crowe, quien se encarga de tratar a Cole Sear, interpretado por Haley Joel Osment. El pequeño asegura que “ve gente muerta”.

Sin embargo, no es la única cinta en la que Willis comparte pantalla con un niño; también destacan Mi encuentro conmigo y Misión: Seguridad Máxima.