Ex novia de famoso Youtuber revela fuertes declaraciones en el podcast de Un Tal Fredo

A través de redes sociales Un Tal Fredo anunció que grabó un episodio para su podcast junto a Fernanda Blaz, ex novia del famoso youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, aquí te contamos qué es lo que se sabe del episodio.

¿Qué fue lo que dijo Un Tal Fredo en su podcast junto a Fernanda Blaz?

Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como Un Tal Fredo , creador de contenido que es famoso por organizar y planear bodas así como por tener una sección llamada Hablemos De Tal en su podcast en la que invita a mujeres del medio del entretenimiento para que cuenten sus experiencias en sus relaciones amorosa recientemente tuvo como invitada a Fernanda Blaz, ex novia de Gabriel Montiel, mejor conocido como “Werevertumorro” , con el que tuvo una relación de casi siete años pues en noviembre de 2023 anunciaron su separación.

En redes sociales Un Tal Fredo adelantó información y dijo que el episodio tendrá una duración de tres horas. “Los chismes que les estamos sirviendo se vienen fuertes”, dijo el creador de contenido. Mientras que Fernanda dijo que todo lo que se había platicado en el episodio les iba a servir a las personas. También menciono que es la primera vez que da a conocer cosas que nadie sabía. “Se van a caer varias máscaras”, dijo Alfredo.

La relación de Fernanda Blaz y Werevertumorro fue muy polémica a su termino ya que hubo especulaciones sobre una posible infidelidad debido a que el creador comenzó una relación sentimental muy pronto. Sin embargo, es hasta este momento que Fernanda hará declaraciones públicas en un podcast dando detalles, o al menos eso es lo que se espera, que hable de su relación más larga.

Historia de Fernanda Blaz en Instagram|Crédito: Instagram @fernandablaz

¿Qué invitadas ha tenido Un Tal Fredo en su podcast?

Un Tal Fredo ha sido uno de los creadores de contenido más reconocidos por sus episodios con diversas mujeres hablando de relaciones pasadas y sus experiencias. Algunas de las invitadas que ha tenido han sido: Ferka Quiroz, Teresuch, Yerimua, Valeria Madrigal, Ana Fer Lemus, Flavia Martín, Fer Durán, entre otras. Sin embargo, no solo ha invitado a mujeres, también a hombres como es el caso de Germán Garmendia, Juan Pablo Jaramillo y Farid Dieck.

Algunos episodios han sido muy polémicos por revelar información y versiones que no se conocían. Sin embargo, es a través de esas declaraciones que los fans de cada creador de contenido han tenido posturas para defender a sus favoritos.

