Joven conductora de televisión fue asesinada frente a su hijo

En el año 2015 una triste noticia enlutó al mundo del entretenimiento debido a que una de las mujeres más bellas de la televisión había fallecido. Estamos hablando de América Maribel Alva, que estaba a cargo de la conducción de un programa de TV.

Fueron muchas las versiones que giraron en torno a la muerte la bella conductora de televisión. Sin embargo, muy poco saben las razones por la que sus agresores decidieron terminar con su vida de una forma tan trágica, pues su hijo de tan solo7años de edad fue testigo del terrorífico momento.

¿Qué le ocurrió a la conductora de televisión?

Era un día normal cuando América Maribel y su hijo se preparaban para despedir el 2015. Lamentablemente el destino les tenía preparada otra jugada y todo llegó a su fin cuando los vecinos escucharon 5 detonaciones de armade fuego.

De las 5 detonaciones fueron 2 las que impactaron en el torso y en la clavícula de la presentadora de televisión. La víctima estaba en compañía de su hijo que tenía 7años de edad. Los testigos manifiestan que vieron a hombres a bordo de un automóvil de color verde y de allí se había bajado el agresor de la mujer.

Por las heridas de las balas es que América Maribel ya que una bala le afectó la arteria torácica. El arma que utilizaron sus agresores fue una calibre45.

En ese momento llegaron sus familiares directos llegaron al lugar de los hechos para identificar el cuerpo de la víctima y le brindaron atención al pequeño que presenció el atentado en contra de su madre, pues al llegar sus familiares el pequeño se encontraba en shock.

La joven tenía un pequeño hijo.|X

El asesinato fue el 31 de diciembre de 2015, pero antes América Maribel había sufrido un atentado del cual pudo salvar su vida. Sin embargo, en ese momento su pareja no corrió con la misma suerte.

Cuando murió la pareja de América Maribel, ambos iban a bordo de una camioneta de lujo y fueron emboscados. El cuerpo del hombre quedó tendido a su lado pero ella logró sobrevivir.

