5 diseños de uñas para atraer abundancia en el mes de junio

Empezar un nuevo mes, también es comenzar un nuevo ciclo y si estás en busca de un diseño de uñas que atraiga abundancia y prosperidad para esta nueva etapa, tenemos varias sugerencias en las que puedes inspirarte o tal vez replicarlos para lucir unas manos hermosas, arregladas y sobre todo, con un significado positivo.

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Diseños de uñas para atraer abundancia y buena suerte

Ojo turco: Si buscas llevar un amuleto no solo para atraer abundancia, sino para alejar todas las malas energías, puedes optar por uno de ojo turco. Elige una base nude y relieves dorados, en dos uñas lleva el ojo turno, se verán hermosas y aesthetic.

Trébol: Para las amantes de la naturaleza, tenemos esta opción la cual además de ser hermosa por sus colores, atrae la buena suerte al llevar el trébol de 4 hojas. Lleva tus uñas en corte cuadrado y combina tus tres tonos favoritos.

Flor de loto: Te sugerimos este diseño de uñas perfecto para el mes de junio, las flores de loto simbolizan el renacimiento de una nueva etapa, pero también la pureza espiritual, por lo que son una excelente opción para atraer todo lo positivo a tu vida.

Mano de fátima: Si buscas un diseño de uñas más discreto pero con gran significado, te recomendamos llevar este estilo, elige tus colores preferidos y lleva el símbolo de la Mano de Fátima, para alejar la negatividad y atraer la fortuna.

Elefante de la suerte: Lleva este diseño de uñas a mano alzada con un amuleto del elefante, el cual es recomendado para atraer prosperidad, sabiduría y abundancia. Puedes elegir tus tonos favoritos y llevar el elefante en un color que resalte y haga contraste al tono de la base.

