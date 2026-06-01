Cómo hacer uñas japonesas en casa

Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre la manicura japonesa desde casa, un tratamiento de belleza que busca darle una apariencia saludable a las manos, sin la necesidad de usar esmaltes. Pero el día de hoy te enseñaremos a hacer los diseños de uñas japonesas, un estilo muy popular entre las usuarias.

Para que las puedas realizar, te detallaremos todos los materiales que vas a necesitar para poder hacer los famosos diseños orientales, con los que tendrás unas manos cuidadas y decoradas.

¿Cómo hacer los diseños de uñas japonesas?

El Modo IA de Google explica que, para hacer los diseños de uñas japonesas desde casa, será necesario contar con algunos esmaltes, empleando algunos con efectos de transparencias o decoraciones encapsuladas. Consigue los siguientes objetos:

Lámpara UV/LED.

Syrup geles.

Gel constructor 3D.

Efecto cromo.

Pinceles finos para detalle.

Para hacer los diseños, hay muchas opciones a realizar; por eso te vamos a explicar 4 diseños clásicos que son muy populares dentro del estilo:

Efecto cuarzo: Aplica una base translúcida clara; encima coloca gotas de colores de distintos esmaltes. Con el pincel humedecido en alcohol, difuminamos los bordes para crear vetas. Curamos por 60 segundos en la lámpara, aplicamos brillo y nuevamente curamos.

Relieves 3D y gotas de agua: En una base de tu color favorito, curamos. Con un pincel de silicona toma el gel de construcción y colócalo sobre la uña, ya sea en forma de gotas o líneas abstractas; curamos por 60 segundos. Pasado el tiempo, aplicamos polvo cromado encima del relieve. Limpia alrededor del diseño y sellamos con top coat.

Efecto “blush”: En una base de rosa pálido curada en la lámpara, en el centro coloca un poco de sombra de ojos rosa. Encima, coloca top coat para sellar el degradado que hicimos.

¿Cómo preparar la uña para el diseño?

Para hacer las uñas japonesas en casa, aunque puedes hacerlo con esmalte tradicional, también es posible hacerlo con esmalte semipermanente. Antes de aplicar cualquier diseño, es fundamental hacer los siguientes pasos para que el producto permanezca por más tiempo: