Cómo debes maquillarte las mejillas si tienes la cara redonda

Ya no es necesaria la llegada del fin de semana o una invitación a un evento, maquillarse se convirtió en una acción de todos los días y para cualquier ocasión. Verse bien se ha transformado en el objetivo de la mayoría de las personas que encuentran en esta herramienta una verdadera aliada.

La industria de la belleza trabaja en este sentido con el lanzamiento de nuevos productos, pero son las personas las que a través de redes sociales, principalmente, revelan tips y trucos para lograr el mejor maquillaje. La idea es lograr ciertos objetivos y no siempre depende de determinados productos, sino que ciertas técnicas ayudan a conseguirlos.

Maquillaje en caras redondas

Cuando se habla de maquillaje hay que tener en cuenta diversos factores y uno de ellos es el formato del rostro. Es por eso que los expertos advierten que el maquillaje para rostros redondos no es igual al de otras formas; su objetivo principal es crear ilusión de estructura y alargar visualmente las facciones.

Mientras que en un rostro ovalado se busca mantener el equilibrio natural, en una cara redonda se trabaja estratégicamente con la técnica del contouring (contorneo) aplicando tonos oscuros en los laterales de la frente, debajo de los pómulos y a lo largo de la mandíbula para disimular la redondez y definir los ángulos, destaca la Inteligencia Artificial (Gemini), tras analizar diferentes bases de datos.

¿Cómo maquillar tus mejillas?

Quienes tienen el rostro redondo deben comprender que la distribución de la luz y el color también cambian por completo la fisonomía de las mejillas por lo que, saberla manejar, ayuda a romper la simetría circular. En este punto, el secreto no es "esconder" las facciones, sino crear líneas diagonales que den una ilusión de mayor longitud y esculpan la estructura ósea.

Gemini destaca que la clave está en jugar con la dirección del rubor (blush) y el contorno para romper la simetría circular. Para ello, comparte la mejor técnica, paso a paso, para lograr ese efecto de alargamiento y definición en rostros redondos:

