Las ‘lavanda nails’ se destacan por ser un estilo que emplea el color lila pastel, similar al de las aromáticas flores, siendo una alternativa original para usar en tus manos. Muchos pensarían que no hay muchas opciones para usar, pero no es así, ya que cuenta con muchos diseños que ayudan a rejuvenecer tus manos.

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Para que las puedas usar, te detallaremos todas las opciones que hay disponibles, estilos creativos, elegantes y únicos que querrás usar durante la semana. Toma nota de todas las opciones.

¿Cómo usar las ‘lavanda nails’?

La inteligencia artificial de Google explica que las ‘lavanda nails’, por su aspecto, son ideales para rejuvenecer tus manos, ya que su color aporta luz y les da suavidad a tu color de piel. Por lo que recomienda usar los siguientes diseños:

Minimalista con brillo: En una base de lavanda sólida y vibrante, colocamos un top coat ultrabrillante; reflejará la luz, generando un aspecto impecable que te restará años.

Francesa invertida o doble: En vez de usar el mismo blanco de siempre, vamos a usar un tono lavanda en la base, mientras que en la punta añadimos un tono morado más oscuro. Una opción moderna y elegante.

Arte de uñas floral: Dibuja pequeñas ramas de lavanda y algunas margaritas encima.

Glaseado: Encima de una base lavanda, coloca el efecto glazed; le da una luminosidad extra, desviando la atención de manchas o arrugas.

Degradado sutil: En un tono blanco o rosa lechoso lo colocamos en la base, y en la punta añadimos un lavanda vibrante, haciendo un degradado sutil.

¿El color lavanda es bueno para la piel oscura?

Las lavanda nails tienen la principal ventaja de usar un color muy versátil, por lo que fácilmente pueden adaptarse a todos los tipos de piel. Para pieles claras, se recomienda el uso de tonalidades pastel o frías, mientras que para las morenas se recomienda el uso de variedades vibrantes o intensas para resaltar.

Aprovecha todos los diseños que te compartimos, con los que vas a lograr rejuvenecer tus manos al instante, obteniendo un look muy moderno y elegante.