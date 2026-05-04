Este es el valor millonario de la marca Christian Nodal

Después de dejar atrás todos los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, Christian Nodal nuevamente acapara los reflectores en la farándula, después de que se dio a conocer el registro de su marca “El Forajido”, después de que se señalara el control que ejerce la empresa de su padre en sus presentaciones y música.

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Considerando el contexto anterior, te detallaremos cuál es el valor millonario; la cifra te va a sorprender, así que quédate para que no te pierdas toda la información sobre el tema.

¿Cuál es el valor de la marca de Nodal?

El 22 de abril del 2026 fue cuando Christian Nodal dio a conocer el registro de su marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Días antes, durante una presentación en Querétaro, el artista aseguró que su imagen no le pertenecía, señales que muchos consideraron que se trataba de una ruptura familiar.

Debido a que su nombre tiene la titularidad de su padre, Jaime González, el cual fue registrado en el 2016 cuando el cantante sonorense tenía apenas 17 años. En el 2025, Jaime González renovó la titularidad, por lo que tendría 10 años más de control.

Es así que el cantante tomó la decisión de registrar ‘El Forajido’, movimiento que se considera como el inicio del control de su nombre y carrera artística.

La fortuna del cantante es de 120 millones de dólares (más de dos mil millones de pesos), según el portal de Celebrity Net Worth, por lo que el nombre de Nodal podría tener una cifra mayor, logrando un valor millonario debido a las ganancias que se han generado en sus giras, ventas, reproducciones en plataformas y negocios.

¿Se confirmó la ruptura familiar?

Hasta el momento, ninguno ha confirmado la ruptura familiar; incluso Christian Nodal llegó a negar esos rumores. Sin embargo, tras el comentario que realizó en Querétaro y por la ausencia de sus padres en su celebración de cumpleaños organizada por Ángela Aguilar, parece todo lo contrario.

Por ahora hay que esperar para ver si se anuncia formalmente alguna disputa legal sobre el control de la marca del cantante sonorense y los comentarios de su padre.