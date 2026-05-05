Cómo hacer muñecas de “KPop Demon Hunters” con papel y tijeras; plantillas gratis para descargar

Hace ya varias décadas, eran muy comunes las figuras de papel que fungían como muñecas, ya fuera para decorar una habitación infantil o para "vestir" con diferentes outfits. Esta tradición todavía existe e incluso se adapta a los personajes de moda, como las "Huntrix". A continuación te mostraremos algunas plantillas gratis que puedes usar para crear tus propias muñecas de "KPop Demon Hunters". A tus hijas o sobrinas les van a fascinar, y no tienes que gastar mucho para conseguirlas.

Haz tu propia muñeca de "KPop Demon Hunters", con papel y tijeras

|Crédito: Pinterest

En plataformas como Pinterest, diversos usuarios han compartido plantillas para recortar y armar tu propia muñeca de "Rumi", "Mira" o "Zoey". Este tipo de imágenes se pueden descargar gratis para tu propio uso, pero no para comercializar. A continuación te mostramos algunos ejemplos.

1. Muñecas de las "Huntrix" para intercambiar outfits

Esta es una de las plantillas más populares que se encuentran disponibles para descargar gratis. Puedes recortar a cada una de las "Huntrix" y diferentes piezas de outfits que se intercambian; es importante que cada prenda de ropa tenga algunas "pestañas" en las orillas, para poder sujetarse a la muñeca sin tener que usar pegamento.

Para que las muñecas duren más, puedes plastificarlas o imprimirlas en cartulina.

2. "Rumi" en versión anime

Este es otro diseño de muñeca de "Las Guerreras KPop", esta vez en una versión que recuerda a los personajes de anime. Tiene outfits para diferentes ocasiones y cada uno ya trae pestañas para sujetar.

3. Muñecas de "KPop Demon Hunters" en formato "cúbico"

Con este tipo de plantillas puedes armar una muñeca de "KPop Demon Hunters" en tercera dimensión. Necesitas precisión a la hora de recortar y poner atención con los dobleces, pero el resultado te va a encantar. En Pinterest hay plantillas de "Rumi", "Mira", "Zoey" y también de los "Saja Boys".

4. Muñecos colgantes

Aquí tienes una extraordinaria idea para armar una serie de muñecos decorativos con movimiento, ya sea de las "Huntrix" o los "Saja Boys". Necesitas muy poquitos materiales, principalmente papel y tijeras.

5. Para colorear

Si prefieres, tú misma puedes colorear tu muñeca de papel o los diferentes outfits que se le van a poner.