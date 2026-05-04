Suegra de Carolina Flores confesó por qué mató a la ex reina de belleza

El entorno sigue en shock por la filtración de información del caso de la ex reina de belleza. La joven fue asesinada tras múltiples disparos en tórax y rostro, lo que generó su muerte. Hoy que fue detenida, una influencer residida en Colombia aseguró que tiene pruebas de los mensajes que Érika María N le mandó a su hijo en los días que era perseguida por la justicia mexicana e internacional. He aquí las motivaciones que la suegra de Carolina Flores tuvo para matar a la joven.

Noticias Veracruz del 14 de abril 2026

¿Qué motivó a Érika N a matar a Carolina Flores?

Uno de los aspectos que más sonaron en las redes sociales mientras se daba a conocer el fatídico caso, residió en la frialdad con la que Érika asesinó a su nuera. Y tras algunos días de confirmarse su detención, una creadora de contenido conocida como La Parcera Jostin filtró las que supuestamente son cartas que la señora le escribió a su hijo en el exilio en Venezuela.

En esos textos, la madre de Alejandro le explicó el por qué cometió dicho acto criminal. “¿Recordando qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Soy la suegra asesina? ¿Una psicópata? No, no, no, ella me llevó a eso. Sus malos modales, sus berrinches y caprichos de niña chiquita, sus majaderías. Siempre me hacía caras, me corrió y tú no hiciste nada”.

Además, la señora explicaría en estos textos que no tenía la intención de matar a Carolina Flores, que llevaba el arma para protegerse de ella. Lo único que Érika N buscaba, era tener un lugar de respeto en la relación familiar. Indicó que el arma se disparó sola y que todo se puso oscuro ya que se había accionado el arma. Ante eso, las reacciones siguen siendo vehementes en el espacio digital.

¿Las cartas de explicación del asesinato de Carolina Flores llegaron a Alejandro?

Según la información de la influencer sudamericana, la mamá tomó fotos a cartas hechas a mano que le mandó a su hijo. Sin embargo, no hay registro de que Alejandro viera o respondiera a los mensajes de su madre. Por ello, se sigue a la expectativa de la resolución de las autoridades, pues la mediaticidad de este lamentable suceso acumula información poco a poco y así mantiene expectantes a los interesados.