5 ideas de uñas “press on” en 5 minutos imperdibles para este Día de las Madres

El Día de las Madres está por llegar y esta será la ocasión perfecta para lucir manos impecables, pero sin pasar tanto tiempo en la manicura, gracias a las uñas "press on”, las cuales son la opción ideal para quienes buscan un estilo, rapidez y practicidad. Este tipo de uñas suele ser más rápida para lograr diseños elegantes y modernos que eleva cualquier look, en poco tiempo.

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Dentro del universo de la manicura, las uñas “press on” son uñas postizas que ya vienen prediseñadas y listas para usarse, al colocarse sobre la uña natural, generalmente colocada con pegamento especial (stickers). Este estilo se caracteriza por su fácil aplicación en solo minutos, sin la necesidad de equipo más especializado.

Aura Nails

Este tipo de uñas sobrepuestas, apuestan por un diseño que crea un efecto de aura alrededor de la uña, lograda con colores vibrantes que aportan un toque moderno y fresco a las manos.

Francesas clásicas moderna

Una de las manicuras favoritas es la francesas clásicas, la cual puedes darle un toque actual al cambiar la clásica línea delgada usualmente blanca, por un tono neón, fosforescente o metálico.

Efecto Cat Eye (Ojo de gato)

Esta manicura apuesta por un esmalte magnético el cual es perfecto para dar un toque brillante y profundo, el cual es perfecto para darle un aspecto lujoso, pero sobre todo elegante para cualquier momento.

Colores pastel y arte floral

Si lo que buscas es una apuesta más femenina, puedes apostar por un tono lavanda, rosa claro o en tono menta, esta manicura puede complementarse con pequeñas flores y detalles primaverales.

Tonos cereza y cafés oscuros

Si buscas una opción que apueste por colores sólidos o profundos, una opción en vino, cereza o marrón es la opción. Toma en cuenta que estos colores permiten resaltar cualquier tono de piel y la forma de la uña.

Para este día de las madres lograr el look ideal no tiene que ser cuestión de horas, sino te un poco de paciencia y elegir la opción ideal que resalte tu atuendo y logre dar feminidad, brillo y elegancia a las manos.