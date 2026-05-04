Triste noticia: Grupo Intocable se despide de un integrante. “Esto no es un adiós”

Los fans de Grupo Intocable inician el mes de mayo con una triste noticia, pues uno de los integrantes anunció su salida a través de redes sociales. Se trata de Félix Salinas, quien tocó el bajo para la icónica banda por más de 25 años.

"Quiero tomar un momento para agradecer sinceramente al público y a toda la banda por su apoyo, cariño y por cada momento compartido", escribió el músico en una publicación de Instagram. "Ha sido una etapa muy especial en mi vida, llena de música, aprendizaje y recuerdos que siempre llevaré conmigo".

Félix Salinas no especificó cuál es el motivo de la separación, simplemente dejó claro que para él es momento de seguir otro camino. Sin embargo, en su mensaje puede leerse que está en buenos términos con el resto de los integrantes de Grupo Intocable. "A la banda: gracias por su talento, su amistad y por todo lo que construimos juntos. Les deseo lo mejor en todo lo que venga. Esto no es un adiós, sino un hasta luego".

Ricardo Muñoz, vocalista de Grupo Intocable, hizo una publicación de manera independiente donde habló sobre la salida de Félix Salinas y se despidió. "De manera mutua hemos decidido tomar caminos distintos, cerrando así una etapa que fue importante para todos", escribió el cantautor. "Quiero agradecerte profundamente por el tiempo que compartimos, por tu entrega, tu compañerismo y por todo lo que aportaste".

Qué pasará con Grupo Intocable, tras la salida de su bajista

En sus historias de Instagram, este mismo lunes 4 de mayo Ricardo Muñoz dio a conocer quién será el nuevo bajista de Grupo Intocable. Se trata del músico Nick Wells, conocido en redes sociales como @doomfalcon.

"Emocionado por el futuro, con algunos grandes músicos e incluso mejores seres humanos", escribió Wells en su propia cuenta. Anunció que se presentará con Intocable el el 16 de octubre en San Luis Potosí y el 17 de octubre en León, Guanajuato.

