Fátima Bosch comparte iNÉDITAS fotos: así lucía de niña antes de ser reina de belleza

Este 30 de abril en medio de la celebración del Día del Niño, la reina de belleza Fátima Bosch sorprendió a sus seguidores al compartir unas fotografías de cómo lucía cuando era apenas una niña sin imaginar que en algunos años portaría una de las coronas más cotizadas del mundo.

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Mediante su cuenta de instagram la originaria de Tabasco publicó una serie de imágenes donde se le ve en distintos momentos de su niñez, lo cual ha despertado ternura entre sus seguidores, así como halagos, debido a que desde muy temprana edad siempre portó con belleza y carisma que hoy la representan.

Asimismo, Fátima dejó un mensaje en esta publicación donde destaca la maravilla y magia que hay cuando uno es niño, por lo que a todos los menores les deseo un lindo día. Esta publicación que ya cuenta con más de 200 mil reacciones no solo celebra su historia personal, sino también refuerza el mensaje de que los sueños pueden construirse desde muy temprana edad.

Hoy, en México, celebramos la alegría, la maravilla y la magia de la infancia. Para cada niño y niña, y para cada corazón que aún conserva su niño interior, este día es para ustedes. ¡Feliz Día del Niño! Con cariño, Miss Universo.

¿Quién es Fatima Bosch?

La actual reina de belleza Fátima Bosch es una modelo y diseñadora mexicana originaria de Tabasco, nació el 19 de mayo del 2000, actualmente, tiene 25 años de edad. Su nombre se consolidó cuando ganó fuerza a nivel mundial cuando se coronó el pasado mes de noviembre de 2025 como Miss Universo 2025.