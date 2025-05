¿Dietas extremas? Vanessa Guzmán revela los sacrificios que tuvo que hacer para ser fisicoculturista

Aunque la fama es traducida como el éxito total, siempre se ha indicado que trae sus propios infiernos. El simple hecho de no poder salir en paz a las calles son situaciones que limitan y te orillan a un estilo de vida muy particular. Sin embargo, Vanessa Guzmán no dudó en concretar un cambio en su vida e irse a una disciplina que nadie hubiera pensado.

Hablando específicamente del mundo de la actuación, realmente se percibe a los personajes que viven esto muy cómodos en los medios. Lejos de los chismes y rumores con los que se lidia, estar frente a una cámara y recibir un salario muy bueno por eso, realmente se ve como un privilegio, pero la nacida en Juárez encontró otra pasión.

Vanessa Guzmán y su nueva vida como fisicoculturista

En una entrevista realizada recientemente, la actriz de 49 años indicó que ella comenzó en el mundo del fitness durante la pandemia. Aunque en un principio no pensó dedicarse a esto, poco a poco la disciplina le llamó a profundizar y su vida cambió completamente. Dejó las pantallas para competir en concursos de fisicoculturismo.

En dicha charla le cuestionaron si no extrañaba el mundo de la actuación. En un principio solamente dijo que estos dos mundos son totalmente opuestos, lo cual claramente le trajo otro tipo de vida. Indicó que en Estados Unidos (lugar donde reside) quienes le reconocen son los latinos que viven en el país vecino. Regularmente son ellos quienes le piden fotos.

¿Vaness Guzmán está retirada de la actuación?

Una de las cosas que dejó en claro es que no se ha retirado de la actuación, sino que sencillamente su vida tomó un rumbo distinto. Sin embargo, declaró que si alguien llega con un papel que le convenga y agrade, ella aceptaría e inclusive podría cambiar su físico para interpretar a un supuesto personaje en algún proyecto audiovisual.

