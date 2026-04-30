El último mensaje que dedicó Cinthia Aparicio a Alexis Ayala

El mundo del entretenimiento ha quedado impactado luego de que se conociera la separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala. La pareja había comenzado su relación en el 2021 en la grabación de una novela.

Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio le pidió el divorcio

La pareja fue cuestionada por su considerable diferencia de edad, pero siguieron adelante y en el 2023 se casaron primero por civil para luego celebrar la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe.

Actualmente Alexis Ayala ha confirmado que está separado de Cinthia Aparicio. De acuerdo con lo que se sabe están llevando el proceso con calma, pero no ha sido nada sencillo.

¿Cuál fue el último mensaje que le dedicó Cinthia Aparicio a Alexis Ayala?

La última publicación de Cinthia Aparicio con Alexis Ayala es el 25 de diciembre del 2025. Allí se pudo observar que estaban en aguas calientes en pleno frío de Alaska y se mostraban muy enamorados.

En cuanto a las imágenes iban acompañadas de una leyenda que decía "Cuando el frío muerde, el MR abraza.Te amo @alexisayala 🩵❄️💫”. Allí hubo varias reacciones de seguidores e incluso de algunos famosos.

Los motivos de la separación aún no han sido confirmados, por lo que ambos mantienen una postura reflexiva al respecto. Además, Ayala ha manifestado que la decisión no fue suya, pero sigue teniendo un gran respeto y afecto por expareja.

Además, el actor también confirmó que si bien ya no están juntos, él le tiene mucho cariño y apoya sus decisiones. La separación ha llamado mucho la atención porque rompe con los esquemas de escándalos que se da en una ruptura mediática.

Si bien se trata de un proceso complicado, Ayala aseguró estar “bien, seguro, y firme”, y destacó el apoyo y soporte de su familia en este período de transformación. “Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas [sus hijas] y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí”, agregó.