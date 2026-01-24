Víctor García vuelve con más música: todas las fechas de su Tour Mi Regreso 2026

Víctor García vuelve con más música este 2026 y con una gira que busca llevar a todos sus fans de la República Mexicana con el Tour Mi Regreso, que arrancó a finales de 2025 y este año no será la excepción, al presentarse en diferentes fechas. Conoce qué fue de la vida del intérprete de “Otra vez” después de La Academia.

El tamaulipeco sacó en 2025 su disco titulado Mi Regreso, que incluyó sus más grandes éxitos a dueto con artistas que la revientan en el ámbito musical, como lo son Matisse, Alex Fernández, Edén Muñoz y Bobby Pulido, por mencionar algunos. Así fue el regreso de Víctor a los escenarios.

El cantante de “Otra Vez” lanzará clásicos de los 70´s, un álbum de canciones inéditas y continúa con su tour este año.|Víctor García

El álbum también incluyó temas inéditos como “Te Odio”, “No sé de qué manera” y "Aquí nadie te extraña" de los compositores Luciano Luna y Amanda Coronel, junto a otros autores más. Lo anterior se hizo posible gracias a la compañía M4 Records, afiliada a Sony Music.

Las fechas del Tour de Víctor García

El segundo lugar de la primera generación de La Academia hizo su regreso a los escenarios el año pasado con 4 fechas en Guadalajara, Monterrey y CDMX. Mientras que este 2026 lo hará con más fuerza en diferentes recintos del país, como lo son:



Auditorio Metropolitano de Puebla – 7 de marzo Auditorio Benito Juárez de Veracruz – 16 de mayo Teatro Diana de Guadalajara – 27 de agosto Auditorio Nacional de la CDMX – 27 de agosto

Cabe destacar que esta última fecha confirmada es la más especial para el intérprete de “Ayer pedí”, pues será la primera vez que se presente en el Auditorio Nacional. Los boletos ya están a la venta y se espera que próximamente anuncie más conciertos en diferentes estados del país.

Víctor García acaba de grabar algunos temas de la época de los 70´s que lanzarán por todas las plataformas de música en los siguientes meses y viene en camino un disco con canciones completamente inéditas, aunque de momento se desconoce la fecha de lanzamiento.