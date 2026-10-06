El eterno e histórico estira y afloja entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, dos de las figuras más importantes en el mundo del espectáculo mexicano, ha sumado un nuevo y divertido episodio que encendió las plataformas digitales.

La primera actriz reaccionó de manera contundente y con su ya conocido irónico sentido del humor negro ante los planes de jubilación ventilados por su expareja y padre de su hijo, el comediante y productor Eugenio Derbez.

Todo comenzó cuando el creador de No se aceptan devoluciones, a sus 65 años, abrió su corazón en una entrevista para revelar que anhela poner un freno definitivo a su acelerada vida laboral para empezar a disfrutar de su patrimonio.

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Victoria Ruffo lanza mensaje sobre el presunto retiro de Eugenio Derbez

Lejos de guardar silencio o evadir las preguntas de la prensa de espectáculos, la autodemanomiada "Reina de las Telenovelas" aprovechó el momento para lanzar un dardo cargado de picardía que rápidamente se volció viral en internet.

Sin filtros y provocando las risas inmediatas de los reporteros, la actriz respaldó por completo la idea de que el comediante abandone los sets de grabación, sumándose ella misma a la iniciativa de buscar un merecido descanso en el hogar.

"Pues yo creo que ya debe, ¿no?", fue la respuesta viral de la protagonista de La Madrastra, quien dejó claro que, a su parecer, la carrera de su ex ha cubierto suficientes etapas y que es momento de ceder el paso.

Fiel a su estilo, matizó la declaración asegurando que ella comparte el mismo cansancio físico frente a las cámaras: "Yo también ya me quiero ir a mi casa. A ustedes (los reporteros) les tengo miedo", dijo la famosa.

¿Eugenio Derbez se retira de la vida pública?

El origen de esta controversia surge de las crudas y reflexivas declaraciones que el actor ofreció en un podcast. Eugenio Derbez dijo que no ha podido disfrutar de las cosas más básicas de la vida.

El comediante reconoció que se encuentra evaluando seriamente bajar el ritmo de trabajo de manera drástica para pasar tiempo de calidad con su familia en la intimidad de su hogar.

