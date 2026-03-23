Victoria Ruffo responde con humor a rumores sobre su muerte: “La verdad, me vale gorro”

Durante un encuentro con medios, la actriz Victoria Ruffo decidió romper el silencio y aclarar las especulaciones de su supuesta muerte, la cual aparentemente se dio a conocer este fin de semana.

La protagonista de novelas fue sorprendida al enterarse que “estaba muerta” y ella ni lo sabía y entre risas y sorpresa aseguró que “sigue vivita y coleando”, por lo que desmintió categóricamente la información que se viralizó en redes y portales web.

¿De qué me morí?, Ni yo estaba enterada… la verdad a mí me vale gorro. Qué estoy vivita y coleando todavía”, expresó la actriz.

Asimismo, al serle saber que debido a esta noticia que fue generada con Inteligencia Artificial, se le mandaron las condolencias a su hijo José Eduardo Derbez, debido a que había perdido a su madre, Ruffo solo se rio.

De igual modo, aseguró que este tipo de material alerta a su seguidores y familia, provocando que exista preocupación, sin embargo, todo quedó en un solo rumor mal intencionado.

¿Cómo fue la noticia falsa de la muerte de Victoria Ruffo?

A través de redes sociales, principalmente Tiktok empezó a circular un video donde se aseguraba de ”Última Hora” que México se encontraba de luto, pues recientemente se había dado a conocer el fallecimiento de la actriz, quien habría perdido la vida en un hospital privado de la Ciudad de México, aparentemente la información "fue confirmada por un familiar cercano".

Aunque el material lleva algún tiempo arriba de la red, fue en estos últimos días que comenzó a viralizarse, pues seguidores de la actriz comenzaron a alertarse , debido a que creyeron esta noticia.