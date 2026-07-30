Histórico: Lucas se convierte en el primer perro con derecho a pensión alimentaria

Lucas, un pequeño husky siberiano, hace historia en México. El perrito de tres años se convierte en el primer animal con derecho a pensión alimentaria, otorgada por un juez, tras el divorcio de sus dueños. Los hechos sucedieron en Villahermosa, Tabasco, y aquí te contamos todos los detalles sobre el caso:

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Conoce el caso de Lucas, el primer perrito con derecho a pensión alimentaria en México

Según información oficial, Lucas era la mascota de un matrimonio que se separó tras 14 años de casados. Al término de la relación, el esposo rechazó quedarse con el perrito y tampoco aceptó convivir con él, por lo que la mujer, conocida como Doña Blanquita, decidió iniciar con el proceso legal. Teniendo en cuenta las legislaciones actuales y lo complicado que sería llevar el caso, la abogada Bellanila Andrea Hernández se ofreció a hacerlo sin costo alguno, con la única intención de ofrecer su ayuda y sentar un precedente para las mascotas en Tabasco y México.

“Los perros y los gatos son denominados seres sintientes, los cuales tienen también derechos que están respaldados bajo nuestra Constitución en el artículo primero constitucional, está en elevado terreno de Constitución, entonces ellos también, los animalitos merecen y necesitan una pensión alimenticia”, explicó la experta en leyes. “La mascota se adquirió por ambos durante el matrimonio, incluso el señor bañaba al perro, este perrito se iba de viaje, tenía esparcimiento. (...) Son animales, por el tamaño que tiene, en este caso la mascota Luquitas, debe tener un espacio para desarrollarse, porque si no se estresan por el tamaño de la casa”; agregó.

Tras 10 meses de litigio, una jueza de lo familiar falló a favor de la demandante y determinó que el pequeño Lucas recibirá una pensión alimentaria de manera mensual.

| Crédito: Redes sociales

¿De cuánto será la pensión que recibirá el perro Lucas?

De acuerdo a lo determinado por las autoridades, el exesposo de Doña Blanquita tendrá que pagar una pensión alimentaria de $700 pesos al mes, además de contribuir a los costos derivados del veterinario. Si bien esta cifra sólo representa la mitad de los verdaderos gastos de alimentación del husky siberiano, lo cierto es que la resolución marca un precedente en México, pues Lucas también fue una parte importante del matrimonio.