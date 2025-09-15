VIDEO: este fue el tierno casting que hizo Owen Cooper para ‘Adolescencia’ antes de ganar un Emmy

Owen Cooper deslumbró con su actuación en la serie ‘Adolescencia’, conquistando al público y a la crítica con su talento natural y carisma frente a la cámara. Su interpretación se convirtió rápidamente en uno de los puntos más comentados de la serie.

Pero para lograr ese papel, todo comenzó con el video que realizó para su casting, donde logró captar la atención de los realizadores. Ese primer vistazo fue suficiente para abrirle las puertas hacia la serie y, más adelante, hacia un premio Emmy.

¿Cómo fue el video del casting de Owen Cooper?

El casting de Owen Cooper para ‘Adolescencia’ comenzó con un video de audición que impresionó a los realizadores. Aunque no tenía experiencia previa en actuación, su interpretación de Jamie Miller fue tan convincente que le valió el papel principal.

Este video no solo lo destacó entre cientos de aspirantes, sino que también puso de manifiesto su talento natural y su capacidad para asumir personajes complejos.

El proceso de selección fue riguroso: la directora de casting, Shaheen Baig, evaluó a más de 500 jóvenes. Sin embargo, fue la audición de Owen la que captó su atención de inmediato. Su actuación mostró tanto habilidad actoral como comprensión profunda del personaje, lo que convenció a los productores de que era la elección perfecta para interpretar al protagonista.

Este casting marcó el inicio de una carrera prometedora para Owen Cooper. Según The Guardian, su actuación en ‘Adolescencia’ recibió elogios de la crítica y este fin de semana se ganó el Emmy al Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión, convirtiéndolo en el intérprete más joven en recibir este prestigioso galardón.

Owen Cooper and Erin Doherty react to Owen's audition (and his hair!) #Adolescence pic.twitter.com/HL0xFfoIxq — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 23, 2025

¿Qué dijo Owen Cooper al recibir el premio Emmy?

Al recibir el Emmy, Owen Cooper se mostró profundamente agradecido, pero también visiblemente sorprendido por el reconocimiento. En su discurso, el joven actor se sinceró sobre lo inesperado que ha sido el éxito de ‘Adolescencia’ y el impacto que ha tenido en su vida.

Fuente: Pinterest Owen Cooper sorprendió con su actuación, que le valió la obtención de un Emmy.



“Yo no era nada hace tres años”, recordó, refiriéndose a que antes de la serie nunca había actuado profesionalmente. “Ahora estoy aquí. Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí”, confesaba durante la gala.

A pesar de su asombro, Cooper quiso aprovechar la ocasión para transmitir un mensaje inspirador sobre la perseverancia y la valentía.

Reflexionó acerca de la importancia de salir de la comodidad y asumir riesgos: “Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. ¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible”. Sus palabras no solo reflejan su experiencia personal, sino que también buscan motivar a otros jóvenes a perseguir sus sueños sin miedo.

¿Qué récord rompió Owen Cooper al ganar el Emmy?

Owen Cooper hizo historia en los Premios Emmy 2025 al convertirse en el actor masculino más joven en recibir un galardón en una categoría de actuación. Con apenas 15 años, superó el récord que había establecido Scott Jacoby en 1973, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión por su papel en ‘That Certain Summer’, una producción pionera que abordaba temas delicados sobre la adolescencia y la aceptación.

Además, Cooper también se convirtió en el actor más joven en ser nominado en esta categoría, ya que su nominación en 2025 fue la primera vez que un intérprete de tan solo 15 años competía por este prestigioso premio.

Este doble récord no solo refleja su talento excepcional, sino que también subraya el impacto que ‘Adolescencia’ ha tenido al abrir oportunidades para nuevas generaciones de actores jóvenes.