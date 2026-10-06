VIDEO: Extranjero encara a influencer y le exige hablar español en Polanco

Increíble, pero cierto fue el momento que se llevó un influencer que intentaba hacer un video sobre tiendas en la zona de Polanco, una de las más acaudaladas en la Ciudad de México.

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¿Quién era el influencer que fue discriminado en Polanco?

Se trata de "El Costa", un creador de contenido que realizada una grabación en la avenida Presidente Masaryk, cuando un hombre extranjero que estaba sentado en una banca pública comenzó a hacerle reclamos. El sujeto señalaba que el influencer usaba un tono de voz fuerte.

No obstante, la tensión escaló rápidamente cuando el turista afirmó que no entendía español y le soltó la frase: “Estamos en Polanco, habla inglés”, lo cual provocó que "El Costa" le dijera que quien tenía la obligación de hablar español era el hombre por estar en México. “Pues vete a aprender español entonces. Si vas a venir a México tienes que aprender”.

Los gringos dueños de Polanco,se enojan si no hablas inglés y si los grabas le hablan a la policía,como la ven? https://t.co/KJTcTKuJfa — Calleti 🇲🇽 (@kalletiRey) October 6, 2026

El ciudadano extranjero continuó la confrontación y amenazó con llamar a la policía, argumentando que le estaban perturbando su paz, a lo que el joven mexicano replicó: “¿Vas a llamar a la policía porque estoy hablando español en México?”.

¿Qué polémica causó influencer con extranjero en Polanco?

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un debate sobre temas en la actualidad como la gentrificación, el desplazamiento cultural y la discriminación en zonas de alta afluencia de residentes extranjeros dentro de la capital del país.

