VIDEO de Fátima Bosch desata rumores de romance con Miguel, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

El revuelo generado por la primera “aparición pública” de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula fue mayúsculo. Por ello, ya hay una atención especial en los movimientos del hijo mayor de los artistas, pues con 19 años es el único que puede salir de manera totalmente abierta en los espacios mediáticos. Y su presencia parece que ya causó reacciones de gente de la talla de Fátima Bosch. ¿Es real que están buscándose?

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¿Por qué Fátima Bosch y Miguel Gallego están siendo vinculados?

Las redes sociales se volvieron locas cuando en uno de los últimos videos de la Miss Universo surgió un comentario bastante provocador de un perfil llamado Miguel Gallego Arámbula. Esta cuenta habría dejado un sticker de un animalito tirado y sacando corazones por los ojos. A lo cual, la gente realmente respondió extasiada.

Obviamente dicha situación causó un estallido de rumores y propagación de información en las distintas plataformas digitales. Sin embargo, de manera también inmediata se reconoció que dicha captura de pantalla es totalmente falsa. No se sabe si alguien lo hizo con IA o con una edición, pero nadie ha encontrado el comentario en la caja del perfil de la modelo mexicana.

El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula salió del anonimato por la filtración de un video donde se le vio claramente. Sin embargo, el objetivo de sus padres fue mantenerle alejado de la farándula durante los casi primeros 20 años de su vida. Y ahora que se hizo público su rostro, se veía extraño que se expusiera de esa manera en un aspecto público en el perfil de la Miss Universo.

¿Fátima Bosch y Miguel Gallego tienen pareja?

Desde la filtración de imágenes y videos de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se indicó que el hijo mayor de los famosos estaba acompañado de una joven, esto en una visita que el heredero hizo a una obra de su madre. Pero no se tiene más información de su vida privada. Mientras que Fátima Bosch también ha sido muy vinculada con distintos personajes, pero parece que no está atada a ninguna relación seria. Solamente se hizo viral a finales del año pasado, que anduvo brevemente con el futbolista del América, Kevin Álvarez.