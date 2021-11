Aracely Arámbula estalla contra la prensa por exponer a sus hijos.

Tras el escándalo generado hace unas semanas cuando presuntamente unos reporteros abrieron la puerta del auto de Aracely Arámbula para captar imágenes de sus hijos, la actriz dijo que enfrentará un proceso legal contra los reporteros que invadieron su privacidad.

En entrevista con diversos medios de comunicación, La Chule aseguró que su abogado Guillermo Pous se encuentra a cargo de la denuncia.

“Fue algo muy desagradable y una falta de respeto tremenda hacía la privacidad de cualquier persona”, dijo contundentemente.

Por otro lado, la actriz agradeció el trato que siempre le han dado los reporteros en México, pues nunca había vivido una violación a su privacidad como sucedió en Estados Unidos.

Aracely Arámbula no ha recibido una disculpa

Aracely Arámbula dijo que la responsable de abrir la puerta de su camioneta, no se ha disculpado por lo que hizo.

“Hasta la fecha no ha dado una disculpa, esa señora María que abrió la puerta que todos sabemos y que ustedes enseñaron el video perfectamente”, dijo La Chule.

“Yo les pregunté ese día a mis hijos: ‘ustedes, ¿quieren salir públicamente?’, mañana yo los saco felizmente porque me siento muy orgullosa de ellos y ellos me dijeron que no”, agregó.

