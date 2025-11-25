Asesinan a famosa influencer a balazos

El mundo del espectáculo vuelve a ser golpeado por una inesperada muerte. Este fin de semana se confirmó el asesinato de la cantante e influencer María De la Rosa por lo que el luto se ha apoderado de las redes sociales que buscan justicia.

No es la primera vez que un asesinato tiene como víctima fatal a una persona famosa del ámbito artístico. Este 2025 se ha convertido en un año en el que las trágicas noticias relacionadas con cantantes, actores y creadores de contenido han ganado las portadas de los medios internacionales.

¿Cómo murió María De la Rosa?

Los datos sobre la muerte de María De la Rosa fueron confirmados por la Policía de Los Ángeles (LAPD) ya que el hecho de sangre tuvo lugar en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, Estados Unidos.

El reporte indica que la influencer latina se encontraba con otras personas en el interior de un vehículo que estaba estacionado. Por motivos que se investigan, dos sujetos se acercaron al carro y comenzaron a dispararles, hiriendo a los ocupantes. Tras ser asistida en un hospital, María De la Rosa murió a causa de los disparos.

¿Cómo avanza la investigación por el asesinato de María De la Rosa?

El hecho de sangre golpeó fuertemente al mundo del espectáculo ya que María De la Rosa tenía 22 años de edad y era una artista en crecimiento. Además, otras dos personas se encuentran internadas en grave estado mientras las autoridades intentan dar con los responsables del ataque.

Mientras las redes sociales despiden con dolor a la influencer y cantante, también piden justicia por lo que la Policía de Los Ángeles se encuentra investigando. Por ahora, no hay detenidos y no hay noticias sobre el paradero de los sospechosos. Además, los pesquisas intentan determinar cuáles fueron las causas del violento ataque.

