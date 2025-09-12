VIDEO | Martha Higareda sorprende al revelar el género de sus bebés junto a Lewis Howes

La tarde del 12 de septiembre se convirtió en un momento inolvidable para Martha Higareda y Lewis Howes, quienes compartieron con el público una revelación muy especial. La actriz mexicana anunció que los gemelos que esperan son en realidad dos niñas, desatando aplausos y gritos de emoción entre los asistentes.

El momento ocurrió durante una conferencia impartida por Howes, en la que ambos decidieron incluir al público en la dinámica de género. Con un vestido azul que dejaba ver su embarazo y acompañada de su esposo, Higareda vivió uno de los instantes más significativos de su vida frente a cientos de personas.

¿Cómo fue la revelación de género de Martha Higareda?

En un video compartido en Instagram, se observa a Lewis explicar que al tratarse de gemelos habría dos revelaciones. Tras contar hasta tres, del escenario estallaron luces rosas que confirmaron que el primer bebé sería una niña. Segundos después, repitieron la dinámica y nuevamente aparecieron chispas rosas, confirmando que el segundo bebé también será una niña.

La emoción fue tanta que la pareja brincó de felicidad, abrazándose en medio de aplausos y muestras de cariño del público. El tierno instante quedó registrado en redes sociales, donde rápidamente generó comentarios de felicitación para la actriz de 42 años.

¿Cuándo nacerán las hijas de Martha Higareda?

En entrevistas anteriores, Higareda explicó que debió someterse a una cirugía para tratar miomas que dificultaban su embarazo. Finalmente logró cumplir su sueño de ser madre y, debido a que se trata de un embarazo múltiple, los médicos recomendaron un nacimiento por cesárea.

La actriz reveló que el procedimiento está programado para mediados de octubre de 2025, aunque no precisó la fecha exacta. Tanto ella como su esposo ya se encuentran listos para recibir a sus dos hijas y comenzar esta nueva etapa como familia.

