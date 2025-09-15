Filtran video de Natanael Cano cantando en penal de Hermosillo; autoridades ya investigan

El cantante Natanael Cano se encuentra envuelto en polémica luego de que las autoridades de seguridad en Sonora investigan un clip filtrado donde, supuestamente, el ícono de los corridos tumbados, aparece en una convivencia dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo. Aquí te contamos todos los detalles que se conocen hasta el momento.

Autoridades de Sonora revisan el polémico video de Natanael Cano

Tras la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que se revisará la autenticidad del video y que de ser considerado auténtico, podrían derivarse en una serie de sanciones para el cantante: “La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento del caso, está verificando la información y, hasta donde sé, se presentarán las denuncias correspondientes para iniciar la investigación”, señaló.

Hay dudas sobre si el video es real o falso, es por eso que el funcionario subrayó que primero debe confirmarse la veracidad del material antes de proceder legalmente: “Vamos a corroborar la información publicada en ese medio y, una vez iniciada la carpeta de investigación, procederemos conforme corresponda”.

🚨 Natanael Cano :

Porque de nuevo el marik ha dado de qué hablar; fue a cantarle a un amigo suyo preso por violación al cereso de Hermosillo.

🤡

Se hizo viral un video donde la niña le canta dentro del cereso.

🫣

La Fiscalía de Sonora ya investiga la veracidad del video.

😱#RT… pic.twitter.com/tTJNZAs3JL — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 15, 2025

Lo que muestra la grabación

El video difundido en redes sociales muestra a Cano cantando rodeado de personas aparentemente privadas de la libertad. En el convivió se observan bebidas alcohólicas y cigarrillos, mientras de fondo suena El Despapaye, tema que alude a drogas, excesos y armas. Las personas que han compartido el clip, informan que el cantante asistió a una fiesta organizada para un reo acusado abuso sexual.

De acuerdo con los comentarios que se hacen en redes sociales, el clip habría sido grabado a inicios de este año, cuando Cano supuestamente visitó a un amigo en el penal.

Antecedentes del cantante de corridos tumbados

Esta no es la primera vez que el cantante se ve envuelto en una polémica, pues en 2024 fue detenido por cohecho, acusado de intentar sobornar a policías. Aunque el proceso sigue en curso, el artista ha mantenido su carrera activa y continúa encabezando listas de popularidad con sus corridos tumbados. Solo queda estar pendiente de lo que revelen las autoridades y así podamos conocer lo que sigue en la investigación.

También te puede interesar: Sofía Vergara no asistió a los Emmys por estar hospitalizada; ¿cuál es su estado de salud?

