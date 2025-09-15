Sofía Vergara no asistió a los Emmys por estar hospitalizada; ¿cuál es su estado de salud?

Sofía Vergara es una de las actrices más reconocidas en Hollywood, proveniente desde Latinoamérica. Tras brillar en su papel en la serie Modern Family, se hizo completamente viral entre toda la comunidad de la farándula. Incluso, estaba agendada para entregar un premio en la gala de los Emmys, pero un problema en el ojo le impidió llegar a la ceremonia.

¿Qué le pasó en el ojo a Sofía Vergara?

La colombiana de 53 años era una de las invitadas para entregar uno de los premios de la velada, en una noche llena de emociones en los Emmys. Sin embargo, de último momento una reacción alérgica en el ojo le impidió arribar al evento e incluso terminó en el hospital.

Contrario a lo que ocurre con muchos otros artistas, Sofía no dudó en compartir las imágenes del momento en el que se encontraba en el hospital. Allí se ve un video en el que ella está acostada y muy incómoda, mientras que en otra pieza videográfica se percibe como su ojo izquierdo es sometido a un chorro de agua salido de una llave.

¿Cuál es el estado de salud de Sofía Vergara?

Según lo comentado por la propia artista, esto le ocurrió momentos antes de dirigirse al Peacock Theatre de Los Ángeles, por lo que en estos momentos se encuentra en plena rehabilitación. No han existido nuevas publicaciones y no se especificó lo sucedido con su ojo, pero algunos ya comentan cuál es el veredicto médico.

Parece que lo que le pasó a la sudamericana fue una inflamación de la conjuntiva por exposición a los alérgenos. Y dado que su ojo terminó hinchado, con lagrimeo y con picor intenso, tuvo que ir a emergencias, pues no sería extraño que se concretara un cuadro de conjuntivitis. Sin embargo, fiel a su estilo, tomó la anécdota como una situación bastante graciosa y al mismo tiempo hizo parte de eso a toda su fanaticada.