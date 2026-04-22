¿Kunno está enamorado de Leonardo Aguilar? Periodista asegura que “hubo un coqueteo”

En diversas ocasiones desde que Ángela Aguilar y Kunno mostraron su amistad en redes sociales, se ha cuestionado la cercanía que el influencer tiene con la cantante y su esposo, Christian Nodal. Sin embargo, ahora se le está relacionando con Leonardo Aguilar.

Fue el periodista Javier Ceriani quien habló sobre el supuesto "coqueteo" que existió entre ellos y que habría terminado en enamoramiento.

Aseguran que Kunno está enamorado de Leonardo Aguilar

En su programa de YouTube, Ceriani aseguró ante sus seguidores que, supuestamente, Kunno "se enamoró perdidamente" del hijo menor de Pepe Aguilar. Cabe mencionar que Leonardo en la actualidad es novio de una joven llamada Adriana Caballero, con quien se le ha visto en diversos eventos públicos.

Según relató el periodista y creador de contenido, la cercanía de Ángela Aguilar con Kunno permitió que el influencer conociera y compartiera mucho tiempo con Leonardo. Supuestamente habría existido un "coqueteo" entre ambos, según Javier Ceriani, pero "no sabemos hasta qué punto llegaron".

De acuerdo con esta versión, Pepe Aguilar habría visto esta situación "de lejos" y su esposa, Aneliz Álvarez Alcalá, "también se dio cuenta". Se trataría de un interés que ha durado años. Sin embargo, según reiteró Javier Ceriani, "no estoy diciendo que Leonardo haya avanzado" con Kunno. Por su parte, el influencer "está completamente enamorado, desesperado por Leonardo".