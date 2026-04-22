Los cambios que debes hacer en tu jardín para recibir a colibríes

Son pocos los hogares que tienen el privilegio de recibir a colibríes, pequeñas aves que son llamativas por los intensos colores de sus alas y el aleteo rápido que generan. Además de tener una importante labor en el ecosistema, ya que forma parte importante de la polinización.

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Si deseas tener la visita de esos ejemplares, puedes hacer unos cambios en tu jardín, los cuales serán fundamentales para verlos llegar y ayudarás en su preservación.

¿Cómo cambiar tu jardín en sencillos pasos?

Para que puedas recibir a colibríes en tu jardín, posiblemente sea necesario hacer ciertos cambios para que sean espacios idóneos para su visita. Por eso considera los siguientes pasos, los cuales te ayudarán a tener un mayor avistamiento de los ejemplares:

Ya sea que tengas un jardín a nivel de piso o un balcón, se recomienda usar plantas nativas mexicanas. Expertos de la UNAM recomiendan aplicar mirto, aretillo, muicle, camarón, lavanda o toronjil. Igualmente, puede aplicar árboles, arbustos o enredaderas. Aplica bebederos de vidrio, ya que con ellos se van a sentir atraídos para visitar tu hogar. Evita el uso de pesticidas, ya que esto te ayudará a que haya ciertos insectos pequeños que les sirven de alimento a las aves. Mantén a tus gatos alejados, ya que son cazadores y podrían matar sin querer a un colibrí. Si el espacio está cerca de ventanas, con un plumón para vidrio dibuja varios puntos en la superficie; de esta manera van a poder distinguir el material, evitando chocar contra las ventanas. Un cambio que salvará a las pequeñas aves.

¿Cómo hacer jarabe natural para colibríes?

Seguramente nos hemos encontrado con ese jarabe para las aves que venden en todas las tiendas, aunque la UNAM explica que no es la mejor opción, ya que es muy costoso y el colorante rojo que usan es muy dañino. Para recibir a colibríes, recomienda hacer el siguiente jarabe casero:

Explica que por cada medida de azúcar debemos usar 4 de agua. Disolvemos el endulzante en el agua; podemos hervir rápidamente el líquido para mayor agilidad. Llenamos el bebedero de vidrio. Si te quedó algún sobrante, puedes almacenarlo en el refrigerador para después.