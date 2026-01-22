El video que publicaron juntos Anahí y Poncho Herrera que se hizo viral

Recientemente, las redes sociales se volvieron locas después de que se diera a conocer que Anahí y Poncho Herrera se reencontraron y decidieron hacer un video juntos. Lo peculiar de este gran encuentro, fue la reacción de los seguidores de Rebelde, quienes han hecho todo tipo de especulaciones.

En el corto video que se hizo viral en las plataformas digitales, se puede leer “M&M” y el emoji de infinito, un mensaje que varios seguidores interpretaron como los personajes que los dos famosos hicieron hace algunos años y que los llevaron a ser un fenómeno a nivel mundial.

Así reaccionaron las redes sociales al video de Anahí y Poncho Herrera

En cuestión de minutos, los seguidores de ambos famosos no dudaron en comentar el video y hacer todo tipo de suposiciones, estos son algunos de los comentarios que los fans pusieron en el video: “¿Será que nos fuimos al cielo y estamos todos soñando?” y “Viniendo aquí cada 5 segundos solo para confirmar si estoy soñando”

Esta reunión entre Anahí y Poncho Herrera causó sensación entre los fans, luego de que el actor fue muy polémico al no participar en el reencuentro que tuvieron sus compañeros en el ‘Soy Rebelde Tour’, aunque ahora ha quedado claro que todavía existe una buena relación entre ellos.

Y es que, fue por sus compromisos laborales que no pudo unirse al ‘Soy Rebelde Tour’ de 2023. Sin embargo, ese no fue impedimento para mandarle los mejores deseos a sus amigos y compañeros, terminado con los rumores que señalaban que no habían logrado un acuerdo comercial que fuera bueno para las dos partes.

La situación fue muy polémica, pero no fue un impedimento para que el actor le enviara mensajes de apoyo a sus colegas durante sus conciertos.

