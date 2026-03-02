VIDEO: Santa Fe Klan trapeando en evento de la UFC; el acto para ayudar a una empleada de limpieza

No cabe duda que, el cantante Santa Fe Klan sigue ganándose el respeto de todos sus fanáticos, y es que el pasado sábado 28 de febrero de 2026 se hizo viral un video donde se ve cómo es que el artista está trapeando su lugar y con ello ayudando al personal de limpieza, pero, por qué hizo esto.

Santa Fe Klan trapeando en una pelea de UFC

Fue a través de las redes sociales en donde se hizo viral el video donde el rapero están trapeando, y de acuerdo con los primeros informes; fue el mismo Santa Fe Klan quien por accidente derramó una bebida en el suelo, y tras esto, pidieron apoyo, sin embargo, cuando la empleada de limpieza llegó, el cantante no la dejó hacer su trabajo y fue él mismo quien tomó la escoba y comenzó a limpiar lo que había ensuciado: “Ándale papá, mira nada más, Wow, no mam, amo, amo, pinche Ángel, es un amor, este güey es un capo”, dijo Yordi Rosado al ver lo que ocurría.

El video que fue grabado por Yordi Rosado se aprecia a la mujer encargada de limpieza que observa y se ve la sonrisa, sin embargo, no se sabe lo que dijo o cuál fue su opinión, pero en dicho multimedia, el conductor Yordi Rosado añadió la siguiente leyenda en su publicación: Angelito de mi barrio, dulce compañía, le ayudas a personas de limpieza a trapear el drink que se le cayó abajo de su silla, tipazo. Una noche de UFC chingonsisima con amigos.

Reacciones de sus fanáticos en redes sociales tras ver el video de Santa Fe Klan

Tras darse a conocer este video, sus miles de fanáticos no dudaron en aplaudir esta acción por parte de Santa Fe Klan, y muchos aseguran que, este humilde acto del cantante no fue para buscar atención, ya que en varias ocasiones ha demostrado tener bastante humildad, y que debido a su personalidad pudo alcanzar la fama.

¿De dónde es originario Santa Fe Klan?

El nombre real de Santa Fe Klan es Ángel Jair Quezada Jasso quien nació en la colonia Santa Fe, la cual se ubica en medio del cerro de Guanajuato, en “La Esquina del Dolor”, la cual se ve decorada de colores, grafitis y algunos callejones solitarios. De acuerdo con algunos medios, se dice que no tienen servicios básicos.

Ángel Jair Quezada Jasso nació el 29 de noviembre de 1999 y desde siempre se ha mostrado orgulloso de sus raíces; además que hasta la fecha sigue visitando a sus vecinos, familiares y amigos de Santa Fe.

