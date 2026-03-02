Luz Elena González pide que la cambien de equipo en el Sin Palabras de Venga La Alegría, por FUERTE RAZÓN. “Yo ya no estoy a gusto”

Este 2 de marzo se vivió un fuerte momento en Venga La Alegría, cuando Luz Elena González pidió que la cambiaran de equipo en el Sin Palabras. Dijo que no se sentía a gusto en el equipo Favorito, tras un error cometido el viernes durante el juego.

Por qué Luz Elena González pidió que la cambiaran de equipo en el Sin Palabras

Fue en La Ruleta de Margarita McKenzie que a Luz Elena González le tocó soltar una verdad a sus compañeros y rápidamente las cosas se pusieron intensas. "Los escucharon hablando mal de mí, diciendo que no me quieren ya en su equipo", dijo la conductora ante las miradas sorprendidas de Tábata Jalil y Kike Mayagoitia.

Recordemos que en el equipo Favorito está Luz Elena, Tábata Jalil, Ricardo Casares, Kike Mayagoitia y Sergio Sepúlveda. En el Pueblo está Viviann Baeza, Kristal Silva, Flor Rubio y El Capi Pérez.

"Con la pena, yo soy muy profesional, trato de hacer lo mejor que puedo en este juego, y pues la verdad es que si no están a gusto conmigo, lo siento mucho. Voy a hacer lo mejor que puedo pero yo ya no estoy a gusto porque evidentemente no tengo la empatía ni el apoyo ni el cariño de un equipo que se supone que ayuda a la persona que más trabajo le cuesta. No es mi fuerte, pero lo hago con mucho cariño para ustedes". Estas fueron las palabras con que Luz Elena González se sinceró.

"No es bonito que hablen de sus compañeros a sus espaldas y se quejen. Si tienen algo que decirme, díganmelo de frente", agregó.

Qué pasó el viernes 27 de febrero en el Sin Palabras de Venga La Alegría

El viernes 27 de febrero fue especialmente importante en el Sin Palabras de Venga La Alegría porque se definieron resultados no solo del día, sino también de la semana y el mes. Algo que marcó la competencia fue un gran error cometido por parte de Luz Elena González.

¡Inesperado error de Luz Elena! Así se definió el día, semana y mes en el Sin Palabras

Hubo un momento, mientras jugaban, en que le tocaba participar al Pueblo y ella les dio la respuesta. El equipo Pueblo tenía que adivinar el título "El laberinto del fauno" y Luz Elena los observaba desde atrás pero, de pronto, no se dio cuenta de que no estaba jugando su equipo y gritó la respuesta antes que Viviann, Flor y Kristal; esto les dio la oportunidad de responder a tiempo.