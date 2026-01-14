Video sensible: un famoso actor de telenovelas se convulsiona en pleno programa en vivo

Un impactante momento ocurrió durante un programa transmitido en vivo, cuando un famoso actor de telenovelas presentó una convulsión frente a las cámaras. El incidente, que quedó registrado en un video sensible, causó conmoción entre la audiencia y generó preocupación por su estado de salud, además de múltiples reacciones de apoyo en redes sociales.

Se trata de Henri Castelli, quien actualmente participa del reality show Big Brother Brasil. Usuarios de la plataforma X publicaron imágenes del artista de 47 años sufriendo un problema de salud mientras competía en una prueba del certamen, lo que impresionó tanto a sus compañeros como a los seguidores del show.

Así fue el incidente de Henri Castelli en Big Brother Brasil

Durante la mañana de este 14 de enero, el modelo brasileño sufrió una convulsión mientras competía en la Prova do Líder, una prueba de resistencia que ya llevaba más de 10 horas.

ao vivo: henri castelli passa mal e convulsiona. marciele se desespera. #bbb26 pic.twitter.com/ndjbMRoYGY — débora (@soniabragaa) January 14, 2026

El tenso momento ocurrió cuando Henri estaba de pie sobre una plataforma dentro de la dinámica y de repente cayó y comenzó a convulsionar, lo que provocó alarma entre los demás concursantes, quienes de inmediato pidieron la intervención de la producción, según indicó el medio local Band.

¿Qué se sabe sobre la salud de Henri Castelli?

De acuerdo con CNN Brasil, tras conocer este hecho, la producción del programa televisivo detuvo temporalmente la prueba e ingresó de inmediato junto al equipo médico para socorrerlo. Luego de estabilizarlo en el lugar, fue trasladado a un hospital para realizarle más exámenes.

Por su parte, la cadena Globo informó que el famoso actor ya se encuentra consciente y bajo cuidado médico. Además, señaló que todas las medidas de seguridad se tomaron rápidamente.

Asimismo, como esta convulsión impactó tanto a los espectadores como a los participantes, quienes expresaron preocupación por su estado de salud en redes sociales, las autoridades del canal indicaron que todos los concursantes fueron avisados de lo sucedido y que, de contar con la aprobación médica, Henri Castelli podría regresar al certamen con normalidad.