La violinista de Christian Nodal lanza indirecta con canción

Otro capítulo en la historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar se abre en la escena pública debido a que, recientemente, la violinista Esmeralda Camacho volvió a ser el foco de atención tras aparecer en un video cantando una romántica canción.

El hecho se volvió noticia ya que muchos señalan que se trata de una indirecta que la profesional lanzó a Nodal. Por lo tanto, estamos ante un nuevo capítulo y suposiciones que toman más fuerza en las redes sociales.

¿Qué hizo Esmeralda Camacho?

La violinista Esmeralda Camacho compartió a través de las redes sociales un video donde compartió apenas unos segundos de una canción de la que todos pensaron que se la dedicaba a Christian Nodal. Se trata de “Solcito”, interpretada por Juan Duque y Miguel Bueno.

Tras su publicación, los internautas relacionaron el tema con un fuerte mensaje hacia el artista mexicano. En el video que compartió la violinista, ella aparece con un vestido color azul claro y cantando “tenías que llegar para darme paz, cuando tú no estás todo sale mal. Tengo planes de quedarme para siempre, que seas re, re, reina”.

¿Por qué vinculan a Esmeralda Camacho con Christian Nodal?

Esmeralda Camacho y Christian Nodal han compartido escenario y se los ha visto muy cercanos. Esto ha derivado en cientos de rumores de romance entre ellos. Sin dejar de mencionar que en una de las presentaciones, Ángela Aguilar se subió al escenario para estar con su esposo.

Ese instante, al parecer, le molestó a Christian Nodal ya que sus gestos y su cara hicieron presumir que se sintió “interrumpido” en su momento con la afamada violinista. Desde entonces, todos los rumores apuntan a una supuesta infidelidad por parte del cantante y Esmeralda Camacho.