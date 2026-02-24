La violinista de Nodal impacta con mensaje contundente

La violinista de Nodal, Esmeralda Camacho, en los últimos días ha sido señalada por diversas controversias, generando que sea una imagen muy reconocida en el mundo de la farándula. Recientemente, la artista mexicana dejó un mensaje que impactó, con declaraciones que han sorprendido a sus seguidores.

Para que sepas todos los detalles, te explicaremos qué fue lo que comentó y por qué sus comentarios han generado mucho ruido en las redes sociales; no te pierdas la información.

¿Qué pasó con Esmeralda Camacho?

El domingo, México recibió una impactante noticia, en la que se anunciaba la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervante, conocido por su alias “El Mencho”, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desatando una ola de violencia en el país, afectando a la población principalmente.

Ante lo sucedido, la violinista de Nodal desde su cuenta de Instagram subió una publicación, detallando que ahora México está viviendo una situación muy difícil, dejando un mensaje que impactó a sus seguidores.

Donde pide a sus seguidores que no normalicemos la violencia en el país. Mientras decía su mensaje, su voz comenzó a cortarse debido al sentimiento de dolor, debido a que es una situación que a amigos suyos y otras personas les ha afectado notablemente.

“Uno a veces está acostumbrado a vivir con incertidumbre, con miedo, con muchísima inseguridad…”

Pidió a sus seguidores que se mantengan fuertes y enfocados, para finalmente tocar la canción de “100 años” con viola a todos los fans que vieron el contenido, siendo una gran forma en que la artista se acercó a todos sus seguidores y les envió todo su apoyo.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Hasta el momento, la publicación de la violinista de Nodal se ha encargado de reunir más de 9 mil “me gusta”, además de generar muchos comentarios al respecto. Por un lado, muchos resaltaron su gran talento al momento de tocar el instrumento de cuerdas.

Pero otra parte de sus seguidores aplaudió sus palabras, que impactaron, ya que se encargó de resaltar la violencia que se vive en el país, y algunos usuarios pidieron que se cuidara ante la situación que hay en el territorio mexicano.