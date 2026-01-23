Violinista de Nodal impacta con fotos en traje de baño

Esmeralda Camacho , conocida como la violinista de Nodal, adquirió conocimiento público debido a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Christian. Actualmente está incursionando en el mundo del modelaje por lo que sorprendió con sus fotos en traje de baño.

Para poder mostrar su trabajo como modelo es que la violinista utilizó las redes sociales. La publicación fue el jueves 22 de enero donde se pueden ver 10 imágenes. “Lugar al que fueres… lleva traje de baño, uno nunca sabe si adonde vas haya wita”, escribió Esmeralda.

¿Cómo es la nueva faceta como modelo de Esmeralda Camacho?

En las imágenes se puede ver a Esmeralda Camacho con unos trajes de baño con diseño alternativo. En uno de los top se incluye pequeños peluches mientras que otro tiene forma de concha, también podemos ver que su pantaleta tiene un estampado a cuadros en colores blanco y rojo intenso.

La combinación de la música constaba de bañadores de dos prendas con looks casuales. Además su outfit se centró en un abrigo y gorro, mientras que en otro se inclinó por un pantalón oversize con estampado floral.

Estas fotos fueron tomadas por la diseñadora de moda y fotógrafa que aparece en las redes sociales como May Floww, en su perfil se describe como:“Me gusta vestir personas. Urban /Street wear Stylist/Hip Hop”.

La diseñadora de moda también tiene a su cargo el proyecto Disturbed faces, que es por el cual se ofrece su servicio como fotógrafa. Además, no es la primera vez que trabaja con la violinista de Christian Nodal, ya que han realizado otras sesiones de fotos.

Entre los comentarios de la publicación se podía leer; "Bella y talentosa”; “Es tan hermosa”; “Lo que me gusta de ella es que le es fiel a su estilo, no como otras (que andan) copiando el estilo de otras”.