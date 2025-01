¿Viviann Baeza ocupará lugar de Jimena Longoria en Venga La Alegría?

En marzo del año pasado, Jimena Longoria anunció la feliz noticia de estar esperando a su segundo bebé junto a su esposo Gualy, y aunque vimos crecer y crecer por semanas su pancita, llegó el momento de decir un ‘adiós’ momentáneo al foro y hacer los preparativos para recibir a su pequeña.

¿Cuándo llegó Viviann Baeza a Venga La Alegría?



Mientras eso pasaba, llegó Viviann Baeza a tomar su lugar entre los conductores de Venga La Alegría, hecho que fue muy bien recibido por el público del matutino, pues desde un inicio, la también cantante recibió muchas adulaciones y aplausos por lo que estaba haciendo en el programa.

Especialmente, se ganó el corazón del Equipo del Pueblo en el Sin Palabras, pues tuvo un comienzo espectacular que no cualquiera logra en sus primeros días en el juego, y gracias a ella, se recolectaron varios puntos que ayudaron a sumar y ganar más de una vez el divertido juego estrella de Venga La Alegría.

Muchos se preguntaban si con el regreso de Jimena Longoria, Viviann Baeza, conductora que la suplió en este tiempo, se iría del matutino; sin embargo, la también cantante continuó este día.

¿Viviann Baeza se quedará a ocupar de fijo el lugar de Jimena Longoria?



Este 6 de enero, tras un gran inicio de año, llegaron hasta el foro los tres Reyes Magos, y no llegaron solos, pues llevaron regalos para todos los presentes, incluida Viviann Baeza, a quien en la recta final del programa sorprendieron con su obsequio.

Muy sentadita en la sala del foro, Viviann no se esperaba su regalo que llegó en una pequeña caja que le dieron directo en las manos. Ahí se encontraba su regalo, que abrió sin dudarlo para darse cuenta que ¡era su bienvenida oficial al programa!

Al leer la noticia, la ahora conductora oficial de VLA, no pudo disimular su emoción y se le llenaron los ojos de lágrimas de emoción, y se tomó un momento para agradecer esa oportunidad no sólo a la producción, sino al público en casa, pues está segura que si no hubiera sido del agrado de ellos, no hubiera recibido ese regalo este día. La emocionante escena terminó con un gran abrazo de todos sus compañeros de Venga La Alegría.

Cabe recordar que este día también fue el regreso oficial de Jimena Longoria a Venga La Alegría, por lo que además de que tenemos de nuevo a Jimena, se suma a los conductores la gran Viviann Baeza.