¿Volverá a las redes? Qué ha pasado con Jezzini después de su “funa” y su aparición en Venga La Alegría

Han pasado varios meses desde que Jezzini anunció su incursión en la música con una de las campañas más polémicas que se han visto en el ámbito de los creadores de contenido mexicanos. En redes sociales como TikTok, frecuentemente aparece su nombre en las búsquedas ante la pregunta de si regresará a ser influencer o si continuará su proyecto musical.

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, nombre real del creador de contenido, alcanzó su mayor punto de fama contando fragmentos de su vida en redes sociales, a manera de comedia y frecuentemente exagerando dramáticamente sus anécdotas o las cosas que le pasaban. También se lanzó a la actuación a principios de 2025 con la serie "Bienvenidos a la familia".

El 12 de agosto de 2025 fue la última vez que Jezzini hizo una publicación en redes y se trataba de una disculpa por la campaña mediática que utilizó para lanzar su carrera como músico. En aquel post, a manera de carta a su audiencia, el influencer daba a entender que no seguiría adelante con su nuevo proyecto.

Desde entonces, Jezzini no ha hecho nuevas publicaciones e incluso borró tanto de Instagram como de TikTok el contenido en referencia a "Zzini", su seudónimo, y su música. Ya no están disponibles los videos breves que grabó en personaje (usando un overol negro con playera blanca y una peluca negra con corte bob), ni tampoco sus fotografías oficiales mostrando la nueva etapa en su carrera ni la disculpa pública que hizo.

Sin embargo, la mayor actualización es que el creador de contenido ha restaurado su nombre de usuario en Instagram y TikTok. Inicialmente había cambiado sus redes con el nombre de "Zzzzzzzzini", pero ahora ambas aparecen simplemente como "Jezzini". Esto abre una posibilidad a que el influencer podría animarse a retomar el contenido que solía publicar.

Por otro lado, su música todavía está disponible para escucharse en plataformas como Spotify y YouTube. Tiene dos canciones: "Big Bang(er)", con la que se dio a conocer, y "Verte contento", que pretendía presentarse con una nueva etapa de su campaña mediática.

Actualmente Zzini tiene un total de 5,561 oyentes mensuales en Spotify y su número de suscriptores supera 3,600 en YouTube. En TikTok tiene más de 5 millones de seguidores, mientras en Instagram tiene más de un millón.

