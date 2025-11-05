Ximena Navarrete envía un poderoso mensaje a Fátima Bosch tras el escándalo de en Miss Universo 2025

La Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, reaccionó al escándalo ocurrido en el certamen de belleza de este año, donde se desató una pelea entre el anfitrión de Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, Miss México 2025 , quien competirá por la corona. La modelo mexicana envió un poderoso mensaje y lamentó lo sucedido.

“Me encantaría ver a mi familia original de MUO (Miss Universe Organization) dirigiendo este certamen con clase y respeto. (...) Sería hermoso si los nuevos organizadores y la nueva organización pidieran ayuda al equipo original, porque realmente saben cómo dirigir esto. Amor para todos aquí”, escribió en una publicación en redes sociales.

Posteriormente, en Instagram, compartió una captura de ese mensaje y agregó que “no ha estado presente” en la ceremonia para apoyar a otras mujeres debido a que “las cosas no se están haciendo bien”. Luego se dirigió a Fátima y a las demás participantes, expresando su apoyo.

(Instagram @ximenanr) Este fue el mensaje que publicó Ximena Navarrete en Instagram tras el escandalo en Miss Universo 2025.

¿Qué pasó en Miss Universo 2025?

La modelo mexicana Fátima Bosch fue humillada por Nawat Itsaragrisil, anfitrión del evento en Tailandia, país sede de la ceremonia este año.

En medio de una actividad, el empresario la llamó “tonta” por no haber compartido contenido promocional del país asiático. Ella, en defensa propia, respondió que “tenía voz” y no estaba de acuerdo con el material publicado. Momentos después, Nawat llamó al equipo de seguridad para retirarla de la sala.

¿Por qué pelearon Fátima Bosch y Nawat en Miss Universo 2025?

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat comenzó poco antes del evento previo al certamen. De acuerdo con reportes, el organizador tailandés había publicado una encuesta para promover la participación del público, en la que se debía votar por las 10 modelos más destacadas del año, algo que Raúl Rocha, presidente del concurso, calificó como inapropiado.

(X) Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch, Miss México 2025.

“Estoy aquí representando a mi país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización”, se le escucha decir a Fátima en el video que ya circula en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Raúl Rocha al pleito entre Fátima Bosch y Nawat?

Raúl Rocha lamentó los hechos ocurridos en Tailandia y limitó la participación de Nawat en el certamen. Subrayó que el evento tiene como prioridad velar por el respeto y los valores de las participantes, “de atenderles y apoyarlas”, algo que, dijo, no se cumplió.

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio hacia Nawat por la agresión que cometió en público”, comentó Rocha.