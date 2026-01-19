Yailin ‘La más viral’ antes y después de su nueva cirugía estética que le transformó la cintura por completo

Yailin ‘La más viral’ sorprendió a sus fans con una serie de fotografías en las que luce su nueva cirugía estética, un procedimiento que le dio una imagen completamente renovada y transformó su cintura por completo.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram donde la cantante dominicana, de 23 años, compartió la galería de instantáneas. “Qué difícil es ser yo. La mami de Jaime”, escribió en el título del post, una frase que no pasó desapercibida.

En las imágenes, Yailin aparece recostada sobre un sofá, vistiendo ropa interior, botas y un crop top negro que combinó con un gorro del mismo color, mientras mira fijamente a la cámara. En cada fotografía adopta una pose distinta para presumir su figura y, sobre todo, su nueva silueta.

Aspi luce actualmente Yailin ‘La más viral’.|(INSTAGRAM)

La llamada “minicintura” es el resultado de una cirugía estética que se realizó recientemente, según contó ella misma durante un live en TikTok, donde explicó que se trata de la famosa “cintura cero”, un procedimiento que ha generado controversia.

Sus seguidores reaccionaron de inmediato a la publicación con opiniones divididas. Mientras algunos la señalaron por someterse a un procedimiento estético que consideran peligroso, otros le enviaron mensajes de apoyo y admiración. Entre los comentarios se podían leer frases como: “¿Yo soy el único que la ve extraña?”, “Por mi madre que no es envidia, pero yo no le veo nada de bonito a eso. Sorry”, “Se dañó el cuerpo” y “La gente con dinero se vuelve extraña”.

¿Qué cirugías estéticas se hizo Yailin ‘La más viral’?

No es la primera vez que Yailin ‘La más viral’ se somete a una cirugía estética. En 2024 decidió cambiarse los implantes de senos que tenía, ya que, según explicó, “ya no eran adecuados para su cuerpo”. De acuerdo con lo que compartió en redes sociales, los nuevos implantes son más pequeños y con un aspecto más natural.

Así es el antes y después de Yailin ‘La más viral’.|(Instagram / YouTube)

Además de este procedimiento, la cantante de “Chapa” se ha realizado otras intervenciones como lipoescultura, aumento de glúteos, queratopigmentación, relleno facial y, recientemente, la polémica “cintura cero”.

¿Quién es Yailin ‘La más viral’?

Yailin ‘La más viral’, cuyo nombre real es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, es una cantante e influencer originaria de República Dominicana. Con apenas 23 años alcanzó la fama gracias a su personalidad extravagante en TikTok y a sus canciones de reguetón y rap, que rápidamente se viralizaron.

Mantuvo una relación con Anuel AA, un romance tan polémico que generó fuertes críticas en toda Latinoamérica. Pero eso no fue todo: tras convertirse en madre, inició una relación con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, la cual también estuvo marcada por la controversia y terminó en separación.

¿Cuántos hijos tiene Yailin ‘La más viral’?

Yailin ‘La más viral’ tiene una hija llamada Cattleya, fruto de su matrimonio con Anuel AA. La pequeña nació en 2023 y, en su álbum más reciente, la cantante le rindió tributo con una tierna canción que conmovió a sus seguidores. Sin embargo, la artista ha expresado en redes sociales que desea tener cuatro hijos en el futuro.